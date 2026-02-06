Consultorio via Zara Savona, il Comune: “Soddisfatti della scelta di Asl, bisogna ascoltare il territorio”

Savona. Soddisfazione dell’amministrazione comunale di Savona per il dietro front di Asl2 sul trasferimento del consultorio di via Zara nella casa di comunità di via Collodi.

“Abbiamo posto all’Asl l’esigenza di non procedere a chiusure immotivate di servizi nei territori e di concertare la dislocazione dei servizi. L’interlocuzione è stata positiva e proficua con l’Azienda sanitaria, e li ringrazio. Questo dialogo però deve proseguire con uno studio attento alle esigenze dei cittadini. Ora vedremo nella commissione consiliare cosa verrà spiegato, bisogna capire bene quali servizi ci saranno all’interno della Casa della Comunità”, le parole del primo cittadino, Marco Russo.

Nel frattempo è stata convocata la seduta della commissione consiliare in programma giovedì 12 febbraio per discutere delle novità e della configurazione della casa di comunità di via Collodi con il direttore di Asl2 Monica Cirone.

L’Asl ha precisato che spostare i consultori nella Casa della Comunità avrebbe dato la possibilità ai cittadini di avere più specialisti in un unico posto e avrebbe permesso un ampliamento degli orari del servizio. Ricordiamo anche che nella nuova organizzazione della sanità di Regione Liguria sono appunto previste le Case della Comunità, le quali devono ospitare anche i consultori. Realizzate anche grazie ai finanziamenti del PNRR: “queste strutture non sono semplici poliambulatori, ma luoghi di cura dove équipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, specialisti e infermieri lavorano insieme per seguire i pazienti nel tempo“, aveva spiegato l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò.

“Credo che la nostra interlocuzione con Asl e i cittadini ha riportato a considerare nuovamente la scelta che già era stata fatta. E’ positivo che Asl2 ha accolto le preoccupazioni e il pensiero dei savonesi”, commenta l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi.

Il cambio di rotta dell’Area2, annunciato ieri in anteprima su IVG, è stato accolto con favore anche dai cittadini del quartiere di Villapiana che questa mattina hanno “festeggiato” con un lungo applauso durante il presidio di fronte alla sede del consultorio.

Sul consultorio di via Chiappino l’assessore aggiunge: “Sicuramente l’allargamento della stuttura sarebbe importante, ne ha bisogno perchè gli spazi attuali sono insufficienti. La distanza non è rilevante, mentre se ci sarà un incremento del servizio allora il trasferimento è una cosa che possiamo ritenere sensata. Aspettiamo i dettagli, è importante che i servizi non siano concentrati unicamente in un luogo come nella casa comunità ma dislocati nei vari territori”.

Ricordiamo che questo centro serve i quartieri più a ponente della città: la Rocca e l’Oltreletimbro. Un punto importante che, oltre ai servizi di ostetricia e ginecologia, ospita anche la neuropsichiatria per giovani e adolescenti.