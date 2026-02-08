Consultorio via Chiappino, Comitati territoriali di Legino 167, OltreLetimbro, Fornaci Zinola : “Vicini al personale ed agli utenti”

Savona. “I Comitati territoriali di Legino zona 167, OltreLetimbro, Fornaci Zinola, esprimono la propria vicinanza al personale ed agli utenti del Consultorio di Via Chiappino.

Pur nel rispetto del dialogo istituzionale avviato dall’Amministrazione con Asl, che ha portato al mantenimento del Consultorio e del Centro Prelievi di via Zara, i membri del Direttivo dei suddetti Comitati vogliono esprimere a nome di tutta la cittadinanza la preoccupazione per l’eventuale trasferimento del Consultorio di Via Chiappino, presidio così importante per i residenti del quartiere e a tutti gli utenti che ogni giorno accedono alla struttura.

Sono disponibili ad attivarsi al suo sostegno nelle forme che verranno ritenute più opportune, al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei bisogni di tutti“.