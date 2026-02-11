Confcommercio, Mattia Scarrone è il nuovo delegato di Albisola

Albisola Superiore. A seguito delle dimissioni delle delegata cittadina di Albissola Superiore Marcella Maffei, la delegazione del levante savonese di Confcommercio in accordo con il tessuto commerciale presente sul territorio ha designato il nuovo delegato cittadino Mattia Scarrone.

Scarone, commerciante di Albissola e titolare dell’omonima macelleria, dopo un’accurata analisi del territorio e diverse consultazioni ha individuato nel rispetto dei differenti quartieri il suo gruppo di lavoro.

Ne fanno parte Mauro Zucca – Pink Bar, Clarice Borghese – Agenzia immobiliare Albicasa, Daniela Minetto – Agenzia Immobiliare Puntocasa, Luca Pesce – Garden Bar, Nervi Manuela – Garden Bar, Christian Rattp – Prattours Viaggi, Marcella Maffei – Beaty Home Hair Style, Donata Gavazza – L’ostrica Abbigliamento, Filippo Malta – L’ostrica Abbigliamento, Fioralba Colombo – Sanitari Dr Nico Colombo, Auguriamo un proficuo lavoro a tutto il nuovo gruppo direttivo.