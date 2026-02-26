Zone montane, Natale (PD): “La Regione sostenga i Comuni nella loro azione giudiziaria”

Liguria. “Se politicamente la Regione Liguria non è stata in grado di tutelare i propri Comuni nei confronti del Governo e delle scelte di Meloni e Calderoli, almeno ora faccia una cosa utile: si schieri al fianco delle amministrazioni che stanno intraprendendo un’azione legale per difendere le loro comunità”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale intervenendo sulla classificazione dei comuni montani, dopo che Anci ha annunciato di valutare un’azione legale.

“Il supporto della Regione avrebbe un valore concreto, ma anche una chiara connotazione politica: significherebbe scegliere da che parte stare, dalla parte dei territori e dei cittadini, non dei tagli imposti dall’alto, una vera e propria class action a difesa delle comunità. Garantire servizi ai cittadini significa anche consentire ai Comuni esclusi di rientrare nell’elenco dei Comuni montani, recuperando risorse fondamentali per scuole, trasporti, presidio sanitario, manutenzione del territorio e contrasto allo spopolamento”.

“In questi mesi abbiamo assistito soltanto ad annunci e dichiarazioni di circostanza, mentre altre Regioni si sono mosse con determinazione, ottenendo risultati concreti: nella quasi totalità dei casi sono riuscite a recuperare i Comuni esclusi e, in alcune realtà, il numero dei Comuni montani è addirittura aumentato. In Liguria, invece, l’inerzia della Giunta ha prodotto un danno evidente”.

“La Giunta regionale non è stata capace di valorizzare le peculiarità uniche del territorio ligure né di far comprendere al Governo perché quei Comuni dovessero restare nell’elenco. Ora non c’è più tempo per le giustificazioni: la Regione si metta al fianco delle amministrazioni locali e sostenga con atti concreti questa battaglia di giustizia territoriale” conclude l’esponente Dem.