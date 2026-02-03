Collaudo superato, il 9 febbraio a Cairo si inaugura il “nuovo” ponte dei Chinelli

Cairo Montenotte. Lunedì 9 febbraio, alle ore 15, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ponte dei Chinelli, al termine dei lavori di ricostruzione del bypass, ora pienamente operativo e restituito alla fruizione pubblica.

L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile nazionale, tramite la Regione Liguria, a valere sugli eventi alluvionali del 2019, che avevano provocato gravi danni e significative limitazioni alla viabilità. L’opera si inserisce nel quadro degli interventi urgenti finalizzati alla riduzione del rischio e al ripristino di infrastrutture strategiche per la sicurezza e la mobilità del territorio.

I lavori sul Ponte dei Chinelli, insieme a quelli sul Ponte Italia ’61 e sul Ponte degli Aneti, rientrano in un programma organico di messa in sicurezza delle principali opere infrastrutturali danneggiate, per un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Gli interventi risultano oggi conclusi, restituendo al territorio collegamenti fondamentali per la circolazione e la funzionalità del sistema viario comunale.

Il collaudo statico dell’opera è stato effettuato con esito positivo nel corso delle settimane scorse, certificando la piena sicurezza strutturale del nuovo ponte e consentendo il completamento dell’iter necessario alla sua apertura definitiva.

L’inaugurazione rappresenta pertanto il momento conclusivo di un percorso complesso, segnato anche da difficoltà legate agli eventi meteorologici e alla natura dei lavori in un contesto idraulicamente sensibile, ma portato a termine grazie al lavoro coordinato tra istituzioni, strutture tecniche e imprese coinvolte.

Alla cerimonia inaugurale interverranno rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a testimonianza dell’attenzione istituzionale rivolta agli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

“Questo intervento – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione – rappresenta un risultato concreto e atteso, che restituisce sicurezza e funzionalità a un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. Desidero ringraziare in modo particolare l’Assessore regionale Giacomo Giampedrone per l’attenzione costante e il lavoro che quotidianamente svolge a favore dei territori liguri, soprattutto quelli più esposti alle fragilità idrogeologiche. Senza il supporto della Regione Liguria e della Protezione Civile, opere come questa non sarebbero state possibili”.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a un momento significativo per la città, che non segna soltanto la conclusione di un cantiere atteso da tempo, ma rappresenta anche un passaggio concreto nel percorso di prevenzione, sicurezza e tutela del territorio. A completamento della visita il Ministro Rixi incontrerà i sindaci del territorio per effettuare il punto della situazione sulle infrastrutture locali e sulle criticità ad esse collegate.