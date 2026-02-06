Coldiretti Liguria incontra l’assessore all’agricoltura Alessandro Piana: “Risposte tecniche ma insufficienti per le aziende agricole”

Liguria. Coldiretti Liguria ha incontrato oggi l’assessore all’agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana insieme all’Autorità di Gestione, al dirigente degli Ispettorati Agrari e alcuni funzionari, in un incontro straordinario richiesto e voluto dall’organizzazione per discutere delle principali problematiche del comparto agricolo regionale.

“A seguito della chiusura del PSR 2014-2022 e del primo Tavolo Verde del 9 gennaio, permangono alcune criticità già segnalate a fine anno e ribadite a inizio 2026”. Durante l’incontro, Coldiretti Liguria ha sollevato le questioni più urgenti per le aziende: “I pagamenti dei premi spettanti per le annualità 2024-2025, l’apertura dei bandi per il 2026 e le opportunità per le imprese agricole derivanti dal nuovo regolamento sugli agriturismi”.

“L’incontro con l’assessore Piana è stato un’occasione importante per ribadire le esigenze concrete delle nostre imprese – ha commentato Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria – Il nostro obiettivo è garantire continuità e certezza agli agricoltori, favorendo investimenti e sviluppo per tutto il comparto. Nel corso della riunione l’assessore e la struttura tecnica hanno fornito risposte e argomentazioni sui principali temi all’ordine del giorno, tuttavia le tempistiche continuano a non risultare conformi rispetto alle esigenze del territorio.”

Bruno Rivarossa, delegato confederale, ha dunque aggiunto: “Le aziende hanno bisogno di risposte rapide e operative. I ritardi nella gestione e la mancanza di coordinamento rischiano di compromettere la capacità delle aziende di cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti, dagli agriturismi ai bandi regionali. Continueremo a lavorare per trasformare le criticità in opportunità, per le nostre imprese e per tutto il territorio ligure”.

“Coldiretti Liguria conferma il proprio impegno a incalzare l’attuazione delle misure concordate e a sostenere le imprese del territorio, continuando a sollecitare la Regione affinché alle parole seguano attività concrete e tempi certi, nell’interesse delle imprese agricole e della tenuta economica e sociale del territorio”.