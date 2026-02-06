  • News24
Coldiretti Liguria incontra l’assessore all’agricoltura Alessandro Piana: “Risposte tecniche ma insufficienti per le aziende agricole”

Un incontro straordinario richiesto e voluto dall’organizzazione per discutere delle principali problematiche del comparto agricolo regionale

Agricoltura generica

Liguria. Coldiretti Liguria ha incontrato oggi l’assessore all’agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana insieme all’Autorità di Gestione, al dirigente degli Ispettorati Agrari e alcuni funzionari, in un incontro straordinario richiesto e voluto dall’organizzazione per discutere delle principali problematiche del comparto agricolo regionale.

“A seguito della chiusura del PSR 2014-2022 e del primo Tavolo Verde del 9 gennaio, permangono alcune criticità già segnalate a fine anno e ribadite a inizio 2026”. Durante l’incontro, Coldiretti Liguria ha sollevato le questioni più urgenti per le aziende: “I pagamenti dei premi spettanti per le annualità 2024-2025, l’apertura dei bandi per il 2026 e le opportunità per le imprese agricole derivanti dal nuovo regolamento sugli agriturismi”.

“L’incontro con l’assessore Piana è stato un’occasione importante per ribadire le esigenze concrete delle nostre imprese – ha commentato Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria – Il nostro obiettivo è garantire continuità e certezza agli agricoltori, favorendo investimenti e sviluppo per tutto il comparto. Nel corso della riunione l’assessore e la struttura tecnica hanno fornito risposte e argomentazioni sui principali temi all’ordine del giorno, tuttavia le tempistiche continuano a non risultare conformi rispetto alle esigenze del territorio.”

Bruno Rivarossa, delegato confederale, ha dunque aggiunto: “Le aziende hanno bisogno di risposte rapide e operative. I ritardi nella gestione e la mancanza di coordinamento rischiano di compromettere la capacità delle aziende di cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti, dagli agriturismi ai bandi regionali. Continueremo a lavorare per trasformare le criticità in opportunità, per le nostre imprese e per tutto il territorio ligure”.

“Coldiretti Liguria conferma il proprio impegno a incalzare l’attuazione delle misure concordate e a sostenere le imprese del territorio, continuando a sollecitare la Regione affinché alle parole seguano attività concrete e tempi certi, nell’interesse delle imprese agricole e della tenuta economica e sociale del territorio”.

