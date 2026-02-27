  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Coldiretti: “Bene nuove misure sulla tracciabilità delle importazioni, ora un piano olivicolo regionale”

Gianluca Boeri: “La trasparenza non è un costo, ma un valore a tutela dei produttori onesti e dei consumatori"

olio olive

Liguria. Con gli arrivi in Italia di olio d’oliva straniero aumentati del 57% nel 2025, diventa fondamentale rafforzare ogni strumento di controllo e trasparenza per tutelare produttori e consumatori. In questo senso Coldiretti Liguria accoglie con favore le nuove misure disposte dall’Icqrf sulla tracciabilità degli oli importati in regime di Perfezionamento Attivo (Tpa), come richiesto a livello nazionale da Unaprol e Coldiretti.

Dal 1° marzo 2026 sarà obbligatoria l’indicazione puntuale nel Registro Telematico della natura degli oli in Tpa e delle operazioni di equivalenza: un passaggio decisivo per chiudere una zona grigia che negli anni ha favorito l’ingresso di prodotto estero a dazio zero, con effetti distorsivi sui prezzi dell’olio italiano e rischi di confusione lungo la filiera.

“La trasparenza non è un costo, ma un valore a tutela dei produttori onesti e dei consumatori,” dichiarano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Non possiamo permettere che i flussi di olio extra-UE, importati per essere lavorati e riesportati, possano correre il rischio di confondersi, anche solo tecnicamente, con il nostro pregiato olio nazionale. Non possiamo più transigere sul principio della tracciabilità e su quello della reciprocità: le stesse regole devono valere per tutti”.

L’Italia vanta 42 Dop e 8 Igp nel settore olivicolo. In Liguria le produzioni rappresentano un’eccellenza riconosciuta, con una Dop e una Igp che identificano un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale unico. Ma per Coldiretti Liguria la tracciabilità, pur fondamentale, non basta.

“Il settore olivicolo ligure ha bisogno di interventi strutturali urgenti”, proseguono. “Servono infrastrutture idriche e logistiche adeguate, ricerca e sperimentazione, promozione e innovazione. Oggi in Liguria solo il 7% degli uliveti è irrigato e subiamo alternanze produttive sempre più accentuate a causa dei cambiamenti climatici. È una situazione che non è più sostenibile”.

Da qui la richiesta di un vero piano olivicolo regionale che consolidi e rilanci il comparto, rafforzando la competitività delle aziende e la tenuta economica delle aree interne.

“Le pratiche sleali e la mancanza di trasparenza indeboliscono non solo le imprese, ma l’intero territorio dal punto di vista economico e sociale. Dobbiamo uscire da una logica che considera l’olio un semplice condimento: l’olio extravergine è un alimento identitario, centrale nella dieta mediterranea e nella nostra cultura produttiva”.

In questo contesto diventa strategico il legame tra olivicoltura e turismo. I dati turistici consolidati del 2025 registrano in Liguria oltre 20,8 milioni di presenze, con una crescita del 3,75% rispetto all’anno precedente: un bacino enorme di potenziali consumatori che deve essere intercettato attraverso politiche economiche mirate.

“Dalla ristorazione al turismo diffuso”, concludono, “è necessario promuovere con maggiore forza i trasformati derivanti dall’olivicoltura ligure. Valorizzare il nostro olio significa sostenere reddito agricolo, presidio del territorio e attrattività turistica. Tracciabilità e reciprocità sono il punto di partenza, ma ora servono scelte politiche concrete per dare futuro alla nostra olivicoltura, che ribadiamo essere di qualità assoluta”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.