Atto simbolico

Cittadinanza onoraria per ius soli a 118 bambini nati a Savona da genitori stranieri: il sindaco firma il provvedimento

Il riconoscimento sarà consegnato in cerimonia pubblica

OK Marco Russo sindaco generica fascia tricolore

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato il provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria per Ius Soli a tutti i nati da genitori cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti e residenti in Savona. Sarà consegnato, come successo due anni fa, durante una cerimonia pubblica.

Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 e residenti a Savona al 1 gennaio 2025 risultano essere 118 bambini.

Istituita dal Comune di Savona il 29 marzo 2012 e prevista dal regolamento comunale, quando la giunta era guidata dall’allora sindaco Federico Berruti, è ritornata al centro del dibattito politico due anni fa, con l’approvazione a maggioranza dell’ordine del giorno a maggioranza nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2022. Il documento presentato dal centrosinistra prevedeva che il consiglio “si impegnava a inserire il riferimento ai valori dello “Ius Soli” nello Statuto del Comune di Savona, allo scopo di promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza”. L’opposizione aveva accusato la maggioranza di essere “distaccata dalla realtà”, ma l’amministrazione comunale sosteneva fermamente che era “un diritto importante”.

Il provvedimento vuole “promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia ed a Savona in particolare, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo, sino al riconoscimento da parte dello Stato della cittadinanza italiana, è stato istituito nella Città di Savona l’istituto della cittadinanza onoraria per Ius Soli”.

I nomi saranno aggiunto al Registro delle cittadinanze onorarie per Ius Soli depositato presso la Segreteria Generale.

L’ultima volta risale a due anni fa (dopo 8 anni dall’ultima volta, quando era ancora in carica la giunta Berruti) quando il sindaco Russo aveva conferito la cittadinanza onoraria a 69 bambini.

