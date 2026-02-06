Città in scena, torna il Festival della rigenerazione urbana: prima tappa del 2026 a Savona

Savoona. Città in scena, Festival diffuso della rigenerazione urbana, torna con la quarta edizione: il primo appuntamento sarà a Savona il prossimo 10 febbraio a partire dalle ore 10, presso la Sala della Sibilla della Fortezza Priamar (Corso Giuseppe Mazzini).

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Il Festival promosso da Ance, Associazione Mecenate 90 e Cidac con il patrocinio di In/Arch, riparte dalla città ligure per mettere in luce le tante iniziative e i progetti di rigenerazione urbana che attraversano la penisola.

Sotto i riflettori una selezione dei numerosi interventi, conclusi di recente o in corso d’opera, in Liguria e Piemonte che, nello spirito del Festival, raccontano la forte capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie, che negli ultimi anni stanno promuovendo forme e modelli per una trasformazione sostenibile del nostro Paese.

In questo percorso, la rigenerazione urbana appare sempre più legata alla capacità delle città di garantire opportunità di vita a vecchi e nuovi cittadini, attraverso un’offerta abitativa adeguata, accessibile e diversificata. In questo senso, Città in scena si propone di raccontare l’attitudine urbana all’abitabilità, dando visibilità alle migliori esperienze di housing accessibile tra i progetti di rigenerazione urbana.

L’evento del 10 febbraio è organizzato con la collaborazione del Comune di Savona, Ance Savona, Ance Liguria, Ance Piemonte Valle D’Aosta e dell’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Savona e vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni locali, università, progettisti, imprese ed esperti.

Ad aprire la giornata ci saranno il sindaco di Savona, Marco Russo, e il presidente di Ance Savona, Massimo Baccino. A introdurre invece la sessione del pomeriggio sarà la vicepresidente Ance e presidente di Ance Piemonte Valle D’Aosta, Paola Malabaila.

I progetti saranno discussi e commentati da Giorgia Tucci, Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, Paola Valentini, presidente InArch Piemonte, Emanuele Ferraloro, presidente Federcostruzioni, Nadia Caruso, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino, Giorgio Mosci, presidente Homes4All, Enio Marino, presidente Ance Liguria.

Le conclusioni dei lavori della tappa saranno affidate all’Assessore regionale ai Trasporti, Urbanistica, Rigenerazione urbana, Politiche abitative ed Edilizia, Marco Scajola, e al segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato.