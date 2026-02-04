Cisano, incidente in via Pineta a Cenesi: scontro camion-moto, un ferito

Cisano Sul Neva. Incidente stradale, nella tarda mattinata odierna (4 febbraio), a Cisano sul Neva, in frazione Cenesi. È successo intorno a mezzogiorno, in via Pineta.

Stando a quanto riferito, si sarebbe trattato di un violento scontro tra un camion e una moto, con il conducente della due ruote che ha avuto la peggio.

Sbalzato dalla due ruote, ha riportato diversi traumi e ferite (in particolare un trauma cranico).

È stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga e dal personale medico del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.