Ciclo rifiuti, Vaccarezza (FI) ribatte al PD: “La loro idea è portarli in Lombardia”

Liguria. “Stupisce, ma fino ad un certo punto, l’ennesimo attacco del Partito Democratico sul ciclo dei rifiuti: sembra che preferiscano ignorare la realtà pur di alimentare la polemica. La Regione non ha imposto né modelli né localizzazioni arbitrarie; ha definito criteri di idoneità e affidato a RINA un percorso tecnico trasparente”.

Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI) ribatte alle accuse dei Dem .

“Ma davvero per il PD il coinvolgimento dei Comuni e la ricerca del consenso territoriale sono un problema? La loro storia, quella della sinistra, è fatta di decisioni prese sopra la testa dei cittadini, quella di una Regione mai autosufficiente”.

“Noi vogliamo autonomia e costi ridotti, non altre tasse per pagare trasferimenti di immondizia altrove. Se poi tutti questo è perché la Salis vuole l’impianto a Genova, lo dicano chiaramente”.

“Per noi tutte le opzioni che garantiscono la scelta della tecnologia migliore nel luogo più adatto, sono ben accette basta siamo sempre in sinergia con le comunità locali” conclude Vaccarezza.