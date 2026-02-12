Ciclismo: si avvicina la 63ª edizione del “Trofeo Laigueglia – Coop Liguria”

Laigueglia. La 63ª edizione della storica classica ligure annuncia oggi il nuovo naming ufficiale: Trofeo Laigueglia – Coop Liguria.

La partnership con Coop Liguria rafforza l’identità della manifestazione, consolidando un legame che unisce uno sport popolare come il ciclismo, comunità locale e responsabilità territoriale. Il ciclismo è infatti uno sport che richiede collaborazione, fiducia reciproca e capacità di fare squadra; principi che appartengono alla natura stessa di una cooperativa di consumatori radicata nel territorio.

«Abbiamo scelto di essere partner del Trofeo Laigueglia – spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – per rimarcare la nostra vicinanza al territorio. Si tratta infatti di una gara che tocca diverse località della Liguria, compresa la Ciclovia Riviera dei Fiori: un fiore all’occhiello per la nostra regione e un esempio di mobilità sostenibile. La tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio sono temi fondanti per Coop Liguria e questa gara li rispecchia entrambi: chi va in bicicletta, infatti, usa solo i propri muscoli, senza consumare risorse o inquinare. Il fatto che la corsa tocchi tante località diverse – continua il Presidente Pittalis – rappresenta una festa per i cittadini e un indotto per l’economia locale. Come Cooperativa, condividiamo i valori sani dello sport, che insegna ai ragazzi il rispetto delle regole e la collaborazione. Il ciclismo è percepito come uno sport individuale, ma in realtà i corridori lavorano insieme, come una squadra. E nessuno meglio di noi conosce la forza del cooperare».

Il nuovo naming si inserisce in un’edizione che, mantenendo una partecipazione internazionale di altissimo livello, rafforza ulteriormente la sinergia tra le diverse realtà del territorio ligure.

Il percorso 2026, tra costa ed entroterra, collegherà Albenga e Laigueglia attraversando i Capi liguri, Imperia e, per la prima volta, la Cipressa, salita iconica della Milano-Sanremo. Significativo anche il passaggio sulla Ciclovia Riviera dei Fiori per 12,6 km: un tratto simbolico che unisce grande ciclismo professionistico e promozione degli spazi dedicati al cicloturismo e alla mobilità sostenibile.

Nel finale, il circuito di Colla Micheri, affrontato tre volte (quattro scalate), tornerà a essere il cuore tecnico della gara, con traguardo in Corso Badarò, nel centro di Laigueglia, in continuità con una tradizione che in passato ha visto trionfare grandi campioni proprio in riva al mare.

«Siamo onorati di essere supportati da una realtà come Coop Liguria – dichiara Marco Selleri, direttore di ExtraGiro Race – che crede nell’importanza della cooperazione e dell’impegno congiunto per raggiungere obiettivi comuni e avvicinare le persone. Il ciclismo attraversa i territori e li mette in relazione; come organizzatori siamo molto attenti alla dimensione territoriale delle nostre manifestazioni e siamo felici di raccontare una collaborazione che rafforza il legame tra sport e comunità».

Tutti i dettagli sul Trofeo Laigueglia – Coop Liguria, in programma mercoledì 4 marzo, verranno presentati martedì 17 febbraio a Genova, in Sala Trasparenza in Piazza De Ferrari.