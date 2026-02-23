  • News24
“Chiamare marzo” con una passeggiata notturna nei boschi: a Calizzano si rivivono le antiche tradizioni

Un'iniziativa che affonda le sue radici nel passato quando le comunità davano il benvenuto alla primavera

Calizzano. “Le tradizioni non si custodiscono nei ricordi. Si accendono, si vivono e si condividono”. Così il sindaco Pierangelo Olivieri annuncia l’iniziativa in programma il prossimo sabato.

“Il 28 febbraio torniamo e continuiamo a “chiamare marzo”, come facevano un tempo i nostri nonni: nelle ultime sere d’inverno, all’imbrunire, dalle cascine si levavano suoni semplici e potenti — corni, voci, richiami — che attraversavano le vallate per salutare l’inverno e annunciare l’arrivo di Marzo e con esso della prossima primavera. Un dialogo tra case lontane, tra boschi e crinali. Un gesto antico che parlava di comunità, di attesa, di speranza – spiega il primo cittadino – Oggi quella tradizione continua a vivere grazie alle nostre Associazioni e al Gruppo Alpini di Calizzano, che insieme alla Pro Loco organizzano una suggestiva camminata notturna nei boschi del nostro territorio”.

E prosegue: “Cammineremo nel silenzio della sera, tra storia e natura, per ascoltare ancora una volta il richiamo che attraversa le nostre vallate. Un momento semplice, autentico, profondamente nostro”.

Il ritrovo è previsto alle ore 18 in Piazza San Rocco e la partenza sarà alle 19. Per la camminata, della durata di un’ora circa, si raccomandano scarponi, frontalini e abbigliamento adeguato. In caso di neve, la camminata diventerà una suggestiva ciaspolata. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro giovedì 26 febbraio ai seguenti recapiti: Fabio 328 6557385, Deborah 346 8301902. Al termine, le pizzerie del paese saranno aperte per chi vorrà concludere la serata in compagnia.

