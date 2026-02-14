Cengio, nel suo 79° compleanno il Comitato della Croce rossa annuncia il nuovo corso per volontari

Cengio. Oggi, 14 febbraio, il Comitato della Croce Rossa di Cengio compie 79 anni e i volontari affermano: “Pare un caso ma forse non lo è che cada proprio nel giorno della festa degli innamorati. Perché ogni giorno noi amiamo quello che facciamo per gli altri”.

L’occasione, questa, per promuovere il corso che partirà a breve che si pone l’obiettivo di ricercare persone che possano impegnarsi per la comunità.

E’ dedicato a chi desidera diventare volontario e contribuire attivamente alle attività di supporto. Il percorso formativo si svolgerà dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 e rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi ai valori di solidarietà, assistenza e servizio che caratterizzano la Croce Rossa.

Prima dell’inizio del corso è prevista una serata di presentazione aperta al pubblico, in programma martedì 24 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala Corsi della sede CRI di Cengio, in Piazza Martiri Partigiani 1. L’incontro servirà a illustrare contenuti, modalità e obiettivi del percorso, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere più da vicino l’organizzazione e le sue attività.

Il corso si svolgerà in modalità mista: le lezioni teoriche saranno online, mentre le esercitazioni pratiche si terranno in presenza presso la sede della Croce Rossa. Per chi dovesse avere difficoltà a seguire le lezioni a distanza, sarà possibile attivare un collegamento direttamente dalla sede CRI.

Gli interessati possono preiscriversi online tramite il portale www.gaia.cri.it oppure inquadrando il QR code presente nella locandina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comitato telefonicamente o via WhatsApp.

Diventare volontario significa scegliere di ascoltare, aiutare e fare la differenza nella vita degli altri: un impegno concreto per costruire “un’Italia che aiuta”.