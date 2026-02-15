Celle Varazze K.O. Pisano: “Perché in zona playout? Situazioni di cui parlo con club e calciatori”

Brutta sconfitta per il Celle Varazze. Le civette perdono in casa 1-0 contro la Cairese e ora sono in piena zona playout. E con soli tre punti di vantaggio sul penultimo posto, che significa retrocessione diretta. Un posizionamento di campionato ben lontano del piano estivo che era quello di essere una neopromossa ambiziosa.

La delusione per il risultato si intreccia con l’analisi lucida di ciò che non ha funzionato. Il tecnico Mario Pisano del Celle Varazze parte dagli episodi, senza nascondersi.

“Bortoletti aveva l’opportunità per poter fare gol. Abbiamo avuto un’altra occasione, come al solito abbiamo mosso abbastanza bene la palla. La partita è stata equilibrata fino al momento del loro gol, dove siamo stati abbastanza distratti nel concedere una palla che avevamo in possesso tranquillamente. Sulla palla concessa poi non abbiamo difeso bene, hanno sfruttato il nostro posizionamento, la nostra marcatura errata e col taglio di Piacenza ci hanno fatto l’1-0”.

Un episodio che, secondo Pisano, avrebbe potuto pesare ancora di più: “Poteva essere anche il 2-0. Intorno al 42’ Albertoni ha fatto due belle parate, loro hanno preso un palo su dei batti e ribatti dentro l’area, con palle che passavano. La partita ha detto cose diverse in vari momenti”.

Sull’analisi dell’atteggiamento offensivo, il tecnico non è d’accordo con chi parla di una squadra poco propositiva: “Non sono d’accordo. L’offensività la dà l’occupazione degli spazi, le scelte dettate dall’allenatore e i duelli vinti. Abbiamo cercato di occupare gli spazi in maniera offensiva. C’è da dire che gli avversari sono stati bravi a difendersi, a montarci addosso, a vincere i duelli aerei. È normale che così riescano a difendersi bene, ma questo non vuol dire che non siamo stati offensivi. Ci sono stati momenti in cui costruivamo gioco con solo due difensori centrali dietro ed eravamo tutti su. Poi se l’avversario si difende bene, ti mette in difficoltà”.

Determinante, secondo Pisano, l’episodio dell’espulsione: “Secondo me è mancato l’uomo in meno. È una cosa decisiva. Luca la settimana scorsa si è reso protagonista di un episodio simile ed è stato graziato. Martedì ho parlato con lui, facendogli vedere quanto avesse rischiato dopo sei minuti dall’inizio della partita. Oggi non ho visto l’episodio, l’arbitro mi ha detto che la gomitata è stata eclatante. Me lo hanno detto anche dei dirigenti. Io ero dall’altra parte e voglio rivederla. So però che Luca oggi ha preso tante botte”.

Pisano però evita di soffermarsi sulla direzione arbitrale: “Non voglio entrare nella prestazione dell’arbitro. È mancato lo spiraglio giusto, la situazione che potesse metterci nella condizione di fare gol. È mancata un po’ di determinazione. A fine primo tempo abbiamo perso qualche distanza in maniera banale, anche su situazioni statiche come una rimessa dal fondo. Eravamo lontani dall’avversario diretto e nei duelli aerei e fisici hanno avuto la meglio loro. Lì ci è mancata cattiveria”.

Nessuna sorpresa per l’atteggiamento della Carese: “Non mi ha sorpreso niente. Arrivava da dieci risultati utili consecutivi, ha un allenatore giovane e preparato che ha dimostrato sul campo di essere forte. Ha rimesso in piedi una squadra che negli uomini è simile all’andata ma nello stare in campo è totalmente differente. In campo non vanno le panchine o i gol fatti dieci anni fa, conta lo stato fisico, mentale e l’ordine tattico. Sapevo che avrebbero fatto quel tipo di partita”.

Il rammarico riguarda soprattutto la gestione dei momenti chiave: “Storicamente prendiamo gol nel primo tempo e poi ribaltiamo le partite. Restare in dieci diventa difficile. Potevamo fare un primo tempo migliore e anche iniziare meglio nel secondo tempo. Nel secondo tempo, anche in inferiorità, la squadra ha dato tutto. Nell’episodio del gol non siamo stati vicini a loro, sono stati più bravi”.

Sul momento della squadra, Pisano individua alcuni aspetti su cui intervenire: “Serve un po’ più di serenità. Una continuità di risultati maggiore ci avrebbe dato più tranquillità. In certi momenti paghiamo la fisicità, come oggi. Ci sono situazioni che vanno male e bisogna avere la forza di ricorreggerle. Le componenti sono diverse, c’è da lavorare. Mancano dieci giornate, bisogna mettere la testa giù e lavorare su tutti gli aspetti. Mentalmente dobbiamo essere più forti, riuscire ad andare oltre le difficoltà”.

Il tecnico esclude che fattori esterni abbiano inciso a livello inconscio: “Saremmo tutti felici di avere quei tre punti, ma non penso che questo porti a marcare da lontano o a gestire la palla in maniera diversa. Ci sono dei limiti e delle cose che vengono meno bene. Dobbiamo lavorarci. L’annata è di questo tipo, bisogna sputare sangue fino alla fine, rimanendo uniti e compatti, a partire dalla società. Dobbiamo prendere atto degli eventi, lavorare sugli errori e continuare a lavorare”.