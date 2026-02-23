  • News24
Il punto

Celle Varazze, due anni di inibizione al ds Barletta ma club fiducioso nell’appello

Sul campo è zona playout, la solida prestazione contro il Chisola non è bastata. Domenica match delicatissimo contro la NovaRomentin

Generico settembre 2024

Celle Varazze. Il Tribunale Nazionale Federale, nel comunicato della scorsa settimana, ha inflitto 24 mesi di inibizione al direttore sportivo  Umberto Barletta e quattro mesi al presidente Umberto Camogli. Le motivazioni dovrebbero essere rese note nel comunicato di questa settimana. In ogni caso, nessun dramma in casa “civette” visto che dal club filtra ottimismo per l’esito dell’appello.

Sul campo, invece, prosegue la corsa salvezza. Alla sconfitta contro la Cairese, ha fatto seguito il K.O. per 2-0 contro il Chisola. Una buona prova contro i più quotati piemontesi ma senza punti. Squadra ancora in piena zona playout a +3 dalla retrocessione diretta. Mister Mario Pisano rimane comunque saldissimo in panchina con la piena fiducia dei vertici societari. Continua a pesare tantissimo l’assenza in classifica dei tre punti persi a tavolino contro il Club Milano. Con quelli, i biancoblù sarebbero fuori dalla zona calda. Classifica in un c’è ancora un flebile barlume di speranza per il ricorso fatto a seguito del match contro la Cairese

Per evitare che la stagione prende una piega del tutto inaspettata dopo la campagna acquisti sulla carta più che positiva condotta in estate, servirà vincere domenica prossima contro la NovaRomentin. All’Olmo-Ferro arriva infatti il fanalino di coda del campionato. Ma che intende rientrare nella corsa playout come testimonia la vittoria 3-1 dell’ultimo turno contro il Varese.

Il testo del Tribunale Nazionale Federale sezione disciplinare

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Claudio Sciotto.
Irroga le seguenti sanzioni:- al sig. Umberto Barletta, mesi 24 (ventiquattro) di inibizione;- al sig. Giovanni Battista Caviglia, mesi 6 (sei) di inibizione;- al sig. Umberto Camogli, mesi 4 (quattro) di inibizione;- alla soscietà Praese 1945, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;- alla società Celle Varazze FBC, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026.

Generico febbraio 2026
Il punto
Serie D Girone A (25^ giornata): altro sorpasso Ligorna sul Vado, Cairese stoppata e Celle Varazze sempre più giù
