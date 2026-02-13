Celle, nasce il Comitato a sostegno del NO al referendum della giustizia

Celle Ligure. Si è costituito questo pomeriggio (13 febbraio) presso li locali della SMS di Celle Ligure il Comitato a sostegno del NO al referendum della giustizia del 22/23 marzo.

Nell’incontro l’avvocato Sergio Acquilino ha brevemente illustrato le ragioni per votare NO e respingere la modifica della Costituzione sulla magistratura approvata lo scorso autunno, evidenziando come “si tratti di una battaglia di civiltà giuridica e di difesa dei sacri principi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, nell’interesse di tutti i cittadini”.

“La divisione del Consiglio Superiore della magistratura in tre parti, la scelta per sorteggio dei giudici che ne faranno parte e la separazione delle carriere – ha affermato Acquilino – fanno parte di un unico disegno tendente a colpire il ruolo imparziale dei giudici e dei pubblici ministeri, sminuendone l’autorevolezza e tracciando la strada per un controllo politico”.

“Dalle dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza di governo, col pretesto di rendere i giudici più autonomi dalle decisioni dei PM, risulta evidente l’intento di ricondurre la magistratura nel suo complesso, a cominciare dalle procure della repubblica, sotto l’influenza del potere esecutivo. Si tratta di un disegno che si accompagna alla eliminazione del reato di abuso di ufficio ed alla riduzione del potere di vigilanza della Corte dei Conti e che ha il chiaro obiettivo di rendere il potere esecutivo ed il governo al di sopra della legge”.

“Se poi consideriamo le misure antidemocratiche assunte in materia di sicurezza pubblica – ha aggiunto – non è ingiustificato il timore che si voglia andare nella direzione di un regime sempre più autoritario, come altri, Stati Uniti in testa, ci insegnano”.

Al Comitato per il No di Celle Ligure hanno già aderito una trentina di cittadini, tra cui diversi rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio e delle forze politiche presenti in consiglio comunale.

Il Comitato ha attivato un indirizzo di posta elettronica per le ulteriori adesioni (comitatocelle@libero.it) ed ha in programma l’organizzazione di incontri pubblici di approfondimento con avvocati e magistrati e la distribuzione di materiale informativo.