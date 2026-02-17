Celle Ligure, il 22 febbraio il cimento invernale

Celle Ligure. E’ in programma domenica 22 febbraio il cimento invernale di Celle Ligure.

Per i nuotatori invernali questa tappa tradizionale si inserisce nel neonato Circuito dei Cimenti del Levante Savonese, chiudendo la rassegna iniziata il 1^ gennaio a Varazze con tappa ad Albisola l’8 febbraio scorso.

Chi volesse partecipare deve presentarsi alla sede dello Sporting Club Pesca Sportiva domenica dalle 10 per le operazioni di iscrizione. I partecipanti usufruiranno degli spogliatoi appositamente allestiti ed intorno alle 11.30 ci sarà il tuffo nelle acque antistanti con nuotata per alcuni minuti, sotto il controllo di un bagnino di salvataggio, di un medico, di una ambulanza e di una barca di appoggio che stazionerà a circa 20 metri dalla riva per tutta la durata della manifestazione. Quest’anno è garantita anche la preziosa presenza e collaborazione dei Carabinieri Subacquei di Genova Voltri.

All’uscita dall’acqua i partecipanti potranno quindi usufruire di un punto di ristoro.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero di mettere in mare la barca di salvataggio o in presenza di qualsiasi altro pericolo per i partecipanti, gli organizzatori provvederanno al rinvio della manifestazione.