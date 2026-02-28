Celle, addio a Lorenzo Marré Brunenghi. Una lunga vita dedicata  alla famiglia e ai nipoti 

Celle Ligure. Un pezzo di Celle se ne va. È mancato ieri sera, Lorenzo Marré Brunenghi. C’è tristezza questa mattina in paese dove era molto conosciuto e stimato.

Lorenzo e il suo attaccamento alla famiglia. La grande fede, gli Scout, di cui è stato anche capo. Avrebbe compiuto 87 anni la prossima estate. Suo padre, l’allora medico di Celle, e quella famiglia di origine, con 11 figli. Lorenzo, che negli ultimi anni si è anche dedicato amorevolmente agli otto nipoti, è stato allenatore di serie A di pallavolo .

Una famiglia, la moglie e i quattro figli, che gli è stata accanto fino all’ultimo. Molto credente, Lorenzo Marré Brunenghi, sarà salutato lunedì 2 marzo alle 11 nella parrocchia di San Michele.