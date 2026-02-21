Castello Grimaldi a Stella: dalla Fondazione De Mari 100mila euro per la progettazione degli interventi di valorizzazione

Stella. Un percorso che prosegue. Storia e attaccamento al passato. Il Castello dei Grimaldi di Stella, un simbolo da valorizzare. Per questo, è stato compiuto un altro passo verso la sua rinascita.

Lo annuncia il sindaco, Andrea Castellini: “La partecipazione al Bando Restauri della Fondazione De Mari ha avuto esito positivo con lo stanziamento di un importante contributo di 100mila euro destinato alla progettazione di valorizzazione dei resti del Castello Grimaldi. Queste risorse, a cui si aggiungerà una quota di cofinanziamento stanziata direttamente dal Comune, – spiega – permetteranno di trasformare l’attuale studio di fattibilità in un progetto esecutivo cantierabile“.

“Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale. – prosegue il primo cittadino – Avere in mano un progetto approvato è il ‘passaporto’ necessario per intercettare i grandi finanziamenti (regionali, ministeriali o europei) indispensabili per l’effettiva ristrutturazione e riqualificazione del bene. Un lavoro di squadra per un bene comune. Il recupero del Castello Grimaldi non è solo un’opera pubblica, ma un atto di amore verso la storia e l’identità del nostro bellissimo paese. Siamo profondamente grati alla Fondazione De Mari per aver scelto di investire sul nostro patrimonio. Un ringraziamento speciale va al presidente e alla direttrice della Fondazione per aver creduto fin da subito nella validità e nella bellezza di questo progetto”.

“Altrettanto fondamentale è stato il dialogo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, che ha avallato questo percorso, permettendoci di trasformare quello che sembrava solo un sogno in una realtà sempre più concreta. Con la progettazione esecutiva, il Comune di Stella sarà pronto a candidarsi ai principali enti erogatori con un dossier solido e dettagliato”.

“L’obiettivo finale – sottolinea il sindaco e conclude – è restituire alla cittadinanza e ai visitatori un sito storico sicuro, accessibile e valorizzato, capace di diventare volano per il turismo culturale e la promozione del territorio”.