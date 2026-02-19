Loano. Come ogni anno, il Carnevalöa ha portato in strada colori, musica e una grande festa. Uno dei carri proposti nella tradizionale sfilata, tuttavia, ha scatenato l’indignazione di una spettatrice.

La polemica è scoppiata dopo le parole di una signora, che nei giorni scorsi ha scritto al sindaco di Loano, Luca Lettieri. Nel suo messaggio, la donna avrebbe lamentato la presenza di un carro (chiamato “C’era una volta l’Africa”), che avrebbe mostrato africani e africane con stereotipi e scene considerate offensive.

Secondo la donna, in particolare, alcune famiglie e bambini afroitaliani presenti alla manifestazione avrebbero potuto sentirsi feriti o comunque offesi dalle immagini.

Il sindaco Lettieri è intervenuto pubblicamente sui social per chiarire la posizione dell’amministrazione: “Respingo con fermezza l’accusa che la nostra città abbia ospitato un carro con finalità razziste. Il Carnevale è, per tradizione, allegoria, satira e rappresentazione simbolica. Non vi è stata alcuna volontà di offendere o discriminare”, ha scritto.

Il primo cittadino ha poi ricordato il clima della manifestazione, partecipata da famiglie e gruppi provenienti anche dall’America Latina, e ha richiamato ai valori della città: “Loano è una città aperta, inclusiva e rispettosa di tutte le culture. Non accettiamo che venga dipinta come altro. Il confronto è sempre legittimo, ma deve restare dentro i confini del rispetto e della proporzionalità. Il Carnevalöa è una festa popolare che unisce. Il compito di un’Amministrazione è garantire libertà espressiva nel rispetto delle leggi, non introdurre criteri soggettivi di esclusione che rischiano di trasformarsi in censura”, ha aggiunto il primo cittadino loanese.

Al via il CarnevaLöa 2026

Nonostante la polemica, la manifestazione ha registrato una grande partecipazione e ha confermato il Carnevalöa come uno degli appuntamenti più attesi della città, tra colori, musica e festa per grandi e piccini.