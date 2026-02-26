CarnevaLöa 2026 Winter Edition: un’edizione da record, Loano guarda già al 25 luglio

Loano. Si è chiusa domenica 22 febbraio l’edizione 2026 del CarnevaLöa Winter Edition, la storica manifestazione organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il sostegno dell’Assessorato a Cultura, Turismo e Sport del Comune di Loano. Un’edizione che entra tra le più partecipate di sempre, capace di superare ogni aspettativa in termini di pubblico, carri allegorici e coinvolgimento.

Le strade di Loano sono state invase da migliaia di persone e da un numero record di carri, in un’esplosione di colori, musica ed entusiasmo. Tra i momenti più significativi, la partecipazione per la prima volta della Regione Liguria con un carro istituzionale dedicato ai “Liguri famosi nel mondo”, omaggio alle eccellenze del territorio e simbolo di un’identità capace di andare oltre i confini regionali.

Di particolare rilievo anche la forte componente internazionale che ha caratterizzato questa edizione. La presenza dei gruppi provenienti dal Sud America – insieme a consoli e vice consoli – ha dato al CarnevaLöa un respiro sempre più globale. Un ponte culturale tra Loano e i più grandi carnevali del mondo, che proprio in Sud America trovano alcune delle loro massime espressioni. Uno scambio autentico di tradizioni, musica e folklore che rafforza il profilo internazionale della manifestazione e ne accresce il prestigio.

Importanti anche i numeri della partecipazione attiva: centinaia di volontari coinvolti, dai 6 mesi agli 89 anni, a testimonianza di una festa che unisce le generazioni. Straordinario il riscontro anche sui canali social, con interazioni e condivisioni da record.

Dietro lo spettacolo, una macchina organizzativa complessa e coordinata che ha garantito sicurezza e servizi grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, uffici, forze dell’ordine, associazioni e volontari.

Archiviata una Winter Edition da record, Loano è già proiettata verso il prossimo appuntamento: l’edizione estiva del 25 luglio, pronta a riportare in scena la magia del CarnevaLöa in una veste ancora più scenografica e coinvolgente. L’obiettivo è chiaro: consolidare la crescita di un evento che, anno dopo anno, si conferma tra i più importanti e partecipati della Liguria, con uno sguardo sempre più internazionale.

Il CarnevaLöa 2026 continua: l’estate è già alle porte.