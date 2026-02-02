CarnevaLöa 2026: l’8 febbraio appuntamento con il carnevale dei bambini in piazza Italia

Loano. Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 8 febbraio è in programma il secondo appuntamento con il carnevale dei bambini in piazza Italia. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con musica, balli e giochi.

Domenica 15 febbraio si terrà l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre, dalle 10 alle 19 sul lungomare troveranno spazio le bancarelle del mercatino artigianale.

La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 22 febbraio con il Palio dei Comuni e (dalle 15) la seconda sfilata, a cui prenderanno parte i carri dei Comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione e il vincitore del Palio dei Borghi di Loano (fuori concorso). Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre, dalle 10 alle 19 sul lungomare troveranno spazio le bancarelle del mercatino artigianale.