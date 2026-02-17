CarnevaLöa 2026, il trionfo della tradizione e del Palio dei Borghi

Loano. C’è un momento dell’inverno in cui Loano si accende di luce, musica e orgoglio identitario. È il tempo del CarnevaLöa, lo storico carnevale loanese riconosciuto dal Ministero della Cultura, che dal 25 gennaio al 22 febbraio trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove tradizione e spettacolo si intrecciano in un abbraccio collettivo.

Domenica 15 febbraio la città ha vissuto uno dei momenti più attesi dell’edizione 2026. La manifestazione si è aperta, come da tradizione, con il solenne taglio del nastro alla presenza delle autorità del Comune di Loano rappresentato dal Sindaco Luca Lettieri, della Provincia di Savona con Denis Aghittino, della regione Liguria rappresentata dall’assessore regionale Paolo Ripamonti e dal consigliere incaricato alle Relazioni europee e internazionali Angelo Vaccarezza.

A rappresentare l’associazione Vecchia Loano, il presidente Agostino Delfino, anima e cuore pulsante di una macchina organizzativa imponente. Con lui, decine e decine di volontari che, mese dopo mese, trasformano la cartapesta in arte e un capannone in un laboratorio di sogni. Ogni carro allegorico è un racconto scolpito con pazienza: mani che modellano, occhi che immaginano, cuori che custodiscono una tradizione tramandata di generazione in generazione. È tempo sottratto alla quotidianità, donato per passione, restituito alla città sotto forma di meraviglia.

Per la prima volta, anche la Regione Liguria ha preso parte al CarnevaLöa, il più grande carnevale ligure, con un carro istituzionale dedicato ai “Liguri famosi nel mondo”, anch’esso realizzato dai volontari della Vecchia Loano: un omaggio alle eccellenze di una terra capace di lasciare il segno ben oltre i propri confini.

Domenica 15 febbraio è stato il giorno del Palio dei Borghi, la sfida tutta loanese in cui i carri cittadini si contendono la vittoria tra ironia, scenografie monumentali e mesi di lavoro silenzioso. Un tripudio di colori e creatività che ha trasformato corso Roma in un fiume festante di famiglie, bambini e visitatori.

“Il CarnevaLöa però non è soltanto spettacolo – ha commentato Agostino Delfino – è una grande macchina organizzativa che lavora in sinergia per garantire la sicurezza e la serenità di tutti”.

Un impegno corale che coinvolge l’Amministrazione comunale di Loano, l’Ufficio Turismo e l’Ufficio Tecnico, la Polizia Locale, la Regione Liguria, la Protezione Civile, la Croce Rossa di Loano, l’Associazione Alpini, l’Associazione Carabinieri, i Carabinieri, la Polfer, i Radioamatori, la SAT per la pulizia delle strade e Alma: una rete silenziosa e indispensabile che rende possibile la festa.

La magia del CarnevaLöa continuerà domenica 22 febbraio con la seconda grande sfilata e l’attesissimo Palio dei Comuni, che vedrà sfilare carri provenienti da diverse realtà liguri, pronti a regalare un’ultima, spettacolare esplosione di creatività.

L’appuntamento è alle ore 15 in corso Roma, tra gli amati mercatini sul lungomare e un’intera città pronta a lasciarsi travolgere ancora una volta dall’entusiasmo. La giornata si concluderà con le premiazioni dei carri vincitori dell’edizione 2026 del CarnevaLöa Winter Edition: ancora emozioni, ancora applausi, ancora un grande abbraccio collettivo prima che, simbolicamente, le chiavi della città tornino al loro posto.