Loano. È il carro “Matetti nello spazio” del Gruppo dei Matetti Burdeluzi Il vincitore del Palio dei Borghi del CarnevaLoa 2026! Il carro “Darwin – Il ritorno alle origini” dei Randagi della Valmaremola ha vinto il Palio dei Comuni.

Oggi, infatti, è andato in scena il gran finale dell’edizione 2026 del CarnevaLöa, la manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Dalle ore 15.00, il lungomare loanese ha ospitato la seconda sfilata dei carri allegorici. Al termine i vincitori sono stati proclamati in piazza Mazzini.

Presso la Casetta dei Lavoratori del Mare, non sono mancate le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche, così come sul lungomare spazio alle bancarelle del mercatino artigianale. Una festa che ha visto la presenza di un numeroso pubblico, grandi e piccini, che hanno animato e colorato l’ultima tappa del tradizionale evento loanese.

Ecco la classifica finale:

Palio dei Borghi

1 Matetti nello spazio

2 Jurassic Park

3 Mary Poppins

Gran finale di CarnevaLöa 2026

Palio dei Borghi Social

1 Oceania

2 Cinderella

3 C’era una volta l’Africa

Palio dei Comuni

1 Darwin – Il ritorno alle origini

2 Sister Act

3 Donkey Kong

Palio dei Comuni Social

1 Minecraft.