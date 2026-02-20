Carnevale a “Le Serre” di Albenga: festa con trampolieri e giocolieri itineranti

Domenica 22 febbraio dalle ore 15.00 a Le Serre Village ad Albenga sfileranno 50 maschere tipiche del territorio realizzate dall’associazione A.M.I (associazione maschere internazionali). Un evento realizzato con la collaborazione di Liguria Eventi e il Comune di Albenga che ha prestato i vestiti.

Re Carciofo, Principessa Zucchina Trombetta, Baronetto Asparago Violetto, Sir Cuore di Bue saranno in prima fila rappresentando le quattro prelibatezze dell’agricoltura albenganese, eccellenze rinomate della gastronomia ligure. Ma tante altre maschere, provenienti dai paesi limitrofi, saranno presenti a Le Serre Village.

Tra queste farà la sua prima apparizione SERRAFINO, bambino birichino cresciuto nei campi e nelle serre della piana con una cresta a 4 petali, frutto della fantasia del fumettista ligure Vitale Mangiatordi che lo ha creato in occasione dell’ultima Expo. Pronto a diventare la mascotte ufficiale de “Le Serre Village”.

La maschere saranno accompagnate dalla musica della banda Canta e Sciuscia – International Italian Folk Marching Band. Da musica e balli con Sun Idea e Oasi Latina Dance School

Per i bambini anche baby dance, truccabimbi e pentolaccia con Mago Taz Animazione.