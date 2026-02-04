Carcarese, il saluto di Battistel: “Cammino indimenticabile, le mie idee e principi continueranno a guidare il mio percorso”

Michele Battistel lascia la Carcarese dopo un percorso di un anno e mezzo dove è entrato nella storia del club. Ha guidato la squadra nel testa a testa con il Millesimo, per poi raggiungere l’Eccellenza tramite i playoff. Non male come prima esperienza da primo allenatore, nella quale è cresciuto molto e si è consolidato tra gli allenatori più promettenti in circolazione. Sui social sono arrivati i suoi saluti all’ambiente biancorosso.

Il post di Battistel

Dopo un anno e mezzo intenso, fortunatamente molto intenso, si chiude il mio percorso con la Carcarese.

Un anno e mezzo fatto di lavoro, tanto lavoro, responsabilità, vittorie indimenticabili, risate di cuore e anche momenti difficili, che fanno parte del calcio.

Ringrazio la società, lo staff, i tifosi e soprattutto i giocatori con cui ho condiviso questo indimenticabile cammino. Nei prossimi giorni cercherò di sentire tutti, ringraziandoli personalmente e augurando un fortunato futuro.

Ringrazio anche chi in queste ore mi è stato vicino e espresso sostegno, sia dentro che fuori dal contesto calcio.

In bocca al lupo.

Un abbraccio.

Le mie idee e i miei principi continueranno a guidare il mio percorso.