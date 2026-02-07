Carcarese, esordio con punto per Girgenti: “Perfetti tatticamente contro una corazzata. Proseguiremo sul lavoro di Battistel”

Carcare. Un punto strappato alla capolista Millesimo in un derby con un Corrent strapieno: un esordio positivo quello di Davide Girgenti sulla panchina della Carcarese, per lui un nuovo capitolo dopo le esperienze alla guida di Legino e Speranza.

“Direi che è stata un’ottima Carcarese. A fine gara ho ringraziato i ragazzi perché mi hanno dato una disponibilità incredibile in questi tre giorni, in cui è successo tutto molto rapidamente – ha dichiarato il tecnico nel post partita-. Oggi hanno fatto una partita, secondo me, con un cuore incredibile”.

Belle parole anche sul lavoro di mister Battistel: “Questa squadra è stata costruita per giocare a calcio. Il percorso fatto con lui è stato fantastico: la squadra ha sempre giocato e nessuno chiederà mai a questi ragazzi di buttare via la palla o giocare sulle seconde palle, anche se oggi lo abbiamo fatto un pochino di più. Abbiamo affrontato una squadra che considero una corazzata per la categoria. A livello tattico siamo stati perfetti. Abbiamo modificato qualche dettaglio rispetto alle loro abitudini e i ragazzi hanno messo in campo una prova superlativa. Non mi piace prendermi meriti, perché il lavoro fatto da Battistel in questo periodo, in questo anno e mezzo, è stato eccezionale. Noi proseguiremo su quel lavoro e questo risultato è anche frutto di ciò che è stato fatto prima”.

Sulla partita è tanta la soddisfazione: “Avevo chiesto una gara di abnegazione e di cuore agli esterni, ma soprattutto alla sottopunta, a Così, che ha fatto una partita di grande generosità, giocando per la squadra e cercando di stringere il più possibile le maglie, perché loro sono di una forza incredibile quando entrano dentro al campo. Non potevamo giocare in un altro modo per le assenze che avevamo e in panchina non c’era chi garantiva novanta minuti. Vederli lottare in questo modo è un segnale fantastico. Secondo me questa squadra si toglierà le soddisfazioni che merita”.

“Dopo il gol abbiamo sofferto la forza del Millesimo per un quarto d’ora, venti minuti, soprattutto in mezzo al campo. Nel loro momento migliore abbiamo trovato questo gran gol con Kosiqi e lì la partita si è un po’ stabilizzata. Non potevo cambiare subito perché non avevamo il minutaggio dei giocatori in panchina – continua -. Siamo riusciti a chiudere il primo tempo sull’1-1. Nel secondo tempo siamo passati a tre e mezzo, abbassando Galli e inserendo una mezzala in più, Diamanti, per cercare di limitare le loro giocate, che sono davvero fortissime quando iniziano a dialogare con l’uno-due tra Totaro e Villar. Sono fortissimi e oggi non siamo riusciti a contenerli alla perfezione”.

Sui primi giorni in biancorosso: “Sono arrivato da tre giorni, quindi il tempo per lavorare sulle questioni tattiche era davvero poco. Ho trovato una situazione molto serena. È ovvio che il cambio di allenatore porta sempre dispiacere. Mi è capitato da giocatore e da allenatore. I ragazzi mi hanno chiesto professionalità perché bisogna andare avanti. Sono molto legati a Battistel, perché con lui hanno fatto un lavoro eccezionale in questi anni, ed è giusto così. Ribadisco però che mi hanno dato una disponibilità incredibile. In due giorni e mezzo abbiamo cercato di modificare qualcosa a livello tattico in fase difensiva e oggi hanno fatto una gara incredibile sotto questo aspetto”.

“Ho trovato un ambiente fantastico, dirigenti e giocatori che mi hanno accolto benissimo. Non porto nulla di particolare: in dieci partite non bisogna inventarsi niente. Serve serenità, tranquillità e continuare il bellissimo percorso che questa squadra ha fatto in quest’anno e mezzo”, chiosa.