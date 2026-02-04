Carcarese, ecco l’annuncio: è Girgenti il nuovo allenatore

Carcare. È arrivato il comunicato di annuncio: indiscrezione confermata, la panchina della Carcarese va a mister Davide Girgenti.

Quarantacinque anni, savonese, una carriera da giocatore nel calcio professionistico (è cresciuto nella Sampdoria). Girgenti nelle scorse stagioni ha allenato il Legino e lo Speranza ed oggi è pronto a misurarsi con l’Eccellenza, categoria che conosce molto bene e che si prepara ad affrontare da allenatore.

“Ho accettato con grande entusiasmo – commenta il tecnico – La Carcarese è una società estremamente seria, negli ultimi anni ha fatto un’escalation importante. Il progetto è molto interessante, la squadra è forte e ben allenata, penso si possa fare un bel lavoro e raggiungere l’obiettivo stagionale”.

La sua partita di esordio sarà il derby di sabato pomeriggio contro il Millesimo.