Post partita

Carcarese, Briano torna e segna dopo il lungo stop: “Una soddisfazione enorme, dedico il gol alla mia famiglia”

Dopo un anno e mezzo fuori per la rottura del crociato, il difensore biancorosso ritrova campo e rete: “Partita difficile, ma nella ripresa siamo stati bravi. Ora testa alla Nolese”

Una rete che vale molto più di un semplice tabellino. In Carcarese-Mallare il sorriso è quello di Andrea Briano, tornato protagonista dopo un anno e mezzo lontano dal campo a causa della rottura del legamento crociato.

Il difensore biancorosso ha firmato una rete dal peso specifico importante, ma soprattutto ha ritrovato sensazioni che mancavano da tempo.

È stato molto bello tornare a segnare dopo così tanto tempo, non ero più abituato all’atmosfera, è stata davvero una soddisfazione”, racconta Briano nel post partita. “Dedico questo gol alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino, al mister Michele Battistel e alla società che mi ha supportato in questo lungo periodo”.

Sul match, il difensore sottolinea le difficoltà incontrate nella prima frazione: “Con il Mallare il primo tempo è stato molto difficile, loro erano aggressivi, abbiamo patito calci piazzati e palle lunghe. Nella ripresa siamo stati bravi a passare in vantaggio”.

Resta un pizzico di rammarico per il finale: “Peccato per l’espulsione e il gol subito nel finale”.

Lo sguardo però è già proiettato alla prossima sfida: “Domenica con la Nolese ce la metteremo tutta”.

Per Briano, intanto, la notizia più bella è un’altra: il ritorno in campo è realtà. E adesso, passo dopo passo, può ricominciare una nuova storia in biancorosso.

