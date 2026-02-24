Carcarese, Briano torna e segna dopo il lungo stop: “Una soddisfazione enorme, dedico il gol alla mia famiglia”

Una rete che vale molto più di un semplice tabellino. In Carcarese-Mallare il sorriso è quello di Andrea Briano, tornato protagonista dopo un anno e mezzo lontano dal campo a causa della rottura del legamento crociato.

Il difensore biancorosso ha firmato una rete dal peso specifico importante, ma soprattutto ha ritrovato sensazioni che mancavano da tempo.

“È stato molto bello tornare a segnare dopo così tanto tempo, non ero più abituato all’atmosfera, è stata davvero una soddisfazione”, racconta Briano nel post partita. “Dedico questo gol alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino, al mister Michele Battistel e alla società che mi ha supportato in questo lungo periodo”.

Sul match, il difensore sottolinea le difficoltà incontrate nella prima frazione: “Con il Mallare il primo tempo è stato molto difficile, loro erano aggressivi, abbiamo patito calci piazzati e palle lunghe. Nella ripresa siamo stati bravi a passare in vantaggio”.

Resta un pizzico di rammarico per il finale: “Peccato per l’espulsione e il gol subito nel finale”.

Lo sguardo però è già proiettato alla prossima sfida: “Domenica con la Nolese ce la metteremo tutta”.

Per Briano, intanto, la notizia più bella è un’altra: il ritorno in campo è realtà. E adesso, passo dopo passo, può ricominciare una nuova storia in biancorosso.