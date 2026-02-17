Carcare, perdita di acqua dal sistema antincendio: da settimane allagata la strada di località Cirietta

Carcare. Da settimane, in località Cirietta, a Carcare, nei pressi di due supermercati, c’è una perdita d’acqua che non solo allaga la strada di accesso del polo commerciale e il parcheggio riservato ai dipendenti, ma con le gelate notturne di questo periodo rappresenta un pericolo per pedoni e mezzi di passaggio. A segnalarla alla redazione di Ivg.it sono stati in molti, rammaricati anche per lo spreco giornaliero di una risorsa importante.

L’acqua esce a cascata dal punto di arrivo del sistema antincendio, per poi incanalarsi lungo la strada e formare un vero e proprio lago nello spiazzo dove è presente un leggero avvallamento.

“Abbiamo già contattato la società Cira e avvertito i vertici del supermercato Lidl – afferma il sindaco Rodolfo Mirri – L’area è privata e anche per il malfunzionamento dell’impianto idrico, ad agire, devono essere i proprietari. Purtroppo se il guasto non sarà riparato a breve la bolletta sui consumi sarà elevata, mi auguro che si intervenga a breve anche per evitare danni a terzi”.