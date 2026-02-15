Cantieri in autostrada A10: fino a 13 km di coda tra Borghetto e Spotorno

Savona. Si registrano, in direzione Genova, fino a 13 chilometri di coda in autostrada A10 tra Borghetto e Spotorno per i lavori.

Nel dettaglio, sono segnalati 4 km tra Borghetto e Pietra e altri 9 km tra Finale e il Spotorno.

In direzione contraria, ci sono rallentamenti per un chilometro tra Savona e Spotorno.

Sempre a causa dei cantieri sulla autostrada A6 Torino-Savona si registra un chilometro di coda tra il bivio con l’A10 e Altare. In questo tratto nel primo pomeriggio di oggi si è verificato anche un incidente che, però, non ha avuto ripercussioni sul traffico.