Canottieri Sabazia, la stagione inizia con un bronzo alla Winter Indoor Challenge

Roma. Un importante podio per il Comitato regionale Liguria: Rivinu “Rivi” Alahakoon, atleta della Canottieri Sabazia APD, alla sua prima competizione nella categoria Ragazzi, si è classificato terzo alla Winter Indoor Challenge nella specialità canadese.

Oltre 140 canoisti e canoiste appartenenti a 29 società hanno dato il via alla stagione 2026 con la Winter Indoor Challenge, in cui la competizione non si è svolta in acqua ma su simulatori. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, al palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, messo a disposizione dal CONI per l’occasione, si è svolta la fase conclusiva di un evento giunto ormai alla quinta edizione, la seconda in scena nella Capitale.

Per Rivi, classe 2011, accompagnato da Marco Tarditi, istruttore e mentore nella specialità della canadese, è stata un’esperienza formativa e stimolante. Grande l’emozione nel ricevere la medaglia dall’argento olimpico Carlo Tacchini. Dopo questo inizio di successo, l’attenzione della Sabazia è subito puntata ai campionati regionali di fondo di Torino del 29 marzo.

Il podio