Cane senza microchip recuperato in località San Bartolomeo del Bosco a Savona: appello per trovare i proprietari

Savona. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio e’ stato trovato un cane maschio di circa 2 anni in località San Bartolomeo del Bosco a Savona senza microchip.

“Sembra un incrocio di pastore maremmano, – hanno fatto sapere dal canile di Savona. – Non è la prima volta che nella stessa zona viene ritrovato un cane di questo tipo, probabilmente qualche persona ha una femmina che non può o non vuole sterilizzare che però fa delle cucciolate indesiderate”.

E’ il secondo ritrovamento a Savona in una settimana dopo il cane trovato in zona stazione il 17 febbraio.

Se qualcuno conosce il proprietario può contattare il canile al numero 019264716 oppure 327 5892908.