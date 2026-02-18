Cane senza microchip ma con pettorina trovato in stazione a Savona: appello per trovare il proprietario

Savona. Ieri (17 febbraio), a Savona, nei pressi della stazione ferroviaria, è stato trovato un cane maschio senza micro chip, ma con una pettorina (IN FOTO).

E ora scatta la ricerca dell’eventuale proprietario, con un appello lanciato dal canile di Savona.

“Chi l’avesse smarrito, perché ci auguriamo che sia solo uno smarrimento, – hanno fatto sapere, – può contattare il servizio veterinario Asl al numero 0198405879 oppure il canile di Savona al numero 327 5892908 o 380 1935198 o, fino alle 12, 019264716”.