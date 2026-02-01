Campomorone ‘anti-compitino’ e Pietra Ligure battuto, Corradi: “Cambiati per battere la più forte del campionato”

Genova. Il Campomorone si impone contro il Pietra Ligure. Termina 2-1 in favore dei genovesi la sfida di oggi, a Pili risponde Zanoli, poi Cavallaro nel secondo tempo chiude i giochi ed inguaia la classifica dei biancocelesti. La vittoria all’ultimo secondo del Millesimo porta così i valbormidesi a +4 sui pietresi, il pareggio del Busalla permette comunque alla squadra di Moraglia di stare leggermente più tranquilla sull’eventuale terza posizione.

“Abbiamo messo tutto – spiega Corradi compiaciuto al termine dei novanta minuti -, abbiamo messo qualità e carattere, difendendo con tenacia il risultato. Con una squadra come il Pietra Ligure, la più forte del campionato, dovevi mettere in campo queste condizioni. Siamo contenti, ci godiamo il momento. Dobbiamo giocare al massimo tutte le partite, con questa voglia e determinazione, si ottengono belle cose”.

“Oggi ci siamo modificati, giocando diversamente rispetto ad altre partite – continua Corradi -. Questa squadra meritava assolutamente una preparazione più dettagliata. Prima della partita alla squadra ho detto che se avessimo fatto il compitino avremmo perso, dovevamo andare oltre noi stessi e i ragazzi l’hanno fatto”.

Vittoria agguantata grazie alla voglia di vincere secondo il tecnico: “Il secondo gol nasce da un corner, da una palla riconquistata con grinta, era questo il piano partita. Per elogiare il Pietra dico che sono studiabili proprio perchè giocano e sono organizzati. Per questo motivo abbiamo provato a cambiare un po’ il nostro tipo di gioco. Siamo riusciti a gestire la loro prepotenza offensiva, fatto questo abbiamo potuto fare bene”.

Ora tante partite contro le ‘piccole’ della categoria: “Contro il Golfo Paradiso dobbiamo essere bravi a sporcarci. Abbiamo perso punti per un colpo, questo campionato sta dimostrando che il livello è sottile. Il Taggia sembrava una squadra in disarmo, invece ha dimostrato che non solo è ben allenata, ma ha anche delle qualità. Adesso incontreremo squadre così, che si giocano la vita, questo è il campionato”.