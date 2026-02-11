Campionato Invernale di Marina di Loano, classifiche finali decise sul filo dei punti: cambi al vertice e conferme nell’ultima giornata

Loano. Si sono disputate lo scorso fine settimana le ultime regate dell’8ª edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano con il supporto del title sponsor Marina di Loano, dello Yacht Club Marina di Loano e con il patrocinio del Comune di Loano.

La giornata di sabato è stata caratterizzata da condizioni meteo soleggiate e da vento leggero di sud-est, con intensità mai superiore ai 6-7 nodi. Il Comitato di Regata è riuscito a portare a termine una regata a bastone per tutte le classi iscritte; il successivo calo di vento non ha invece consentito la conclusione della seconda prova in programma.

Domenica, grazie a condizioni meteo più stabili, con vento sempre da sud-est tra gli 8 e i 10 nodi, gli equipaggi hanno partecipato a due regate su percorso bolina–poppa concluse entro il tempo limite delle ore 14.00.

Nell’unica prova disputata il sabato, tre imbarcazioni sono state sanzionate per partenza anticipata (OCS), con penalizzazioni che hanno influito sulle classifiche finali. Il Campionato Invernale di Marina di Loano si chiude così con classifiche che raccontano equilibrio, costanza e cambi di vertice maturati proprio nelle ultime prove.

CLASSIFICA GENERALE – ORC B – ORC C (1 scarto)

Prendifiato 2 (ITA17418 – Verdi Massimo – Vivere la Vela) – 21

Corto Maltese (ITA15790 – Colasante Michele – CN Ilva) – 25

Gambalunga (ITA 933 – Latella Andrea – Andora Match Race) – 28,5

La generale ORC vede Prendifiato 2 imporsi con autorevolezza (21 punti), davanti a due protagoniste dell’ORC C: Corto Maltese (25) e Gambalunga (28,5). Un podio “misto” che racconta bene la qualità complessiva del campionato e l’alta competitività anche nelle flotte più numerose.

CLASSIFICA GENERALE – LIBERA SPI 1 – LIBERA SPI 2 (1 scarto)

Grazia Tofinou 12 (Promafin SRL) – 15

Peggy (Christian Nadile) – 16

Defender (EUR 36012 – Alessandro Savasta Fiore – CN del Finale) – 21

La classifica generale “Classe Libera” premia la costanza: Grazia Tofinou 12 vince con 15 punti, tenendo dietro di un soffio Peggy (16) dopo un campionato giocato spesso sul dettaglio e sulla gestione dello scarto. Terzo Defender (21), che completa un podio molto competitivo e conferma l’equilibrio tra le due flotte SPI.

CLASSIFICA GENERALE – VELE BIANCHE 1 – VELE BIANCHE 2 (1scarto)

Tuara (ITA16325 – Alberto Schivo – CNAM Alassio) – 9

Bric Paluc (Giovanni Saccomani – CNAM Alassio) – 15

Meltemi (Lorenzo Pamparino – CN del Finale) – 24

Nella classifica overall Vele Bianche spicca Tuara (9 punti), che chiude davanti a Bric Paluc (15), firmando un uno-due di grande solidità per CNAM Alassio. Terzo Meltemi (24), capace di inserirsi sul podio generale grazie a una continuità di rendimento che lo rende protagonista anche nel confronto “allargato” tra le due categorie.

CLASSIFICHE FINALI DELLE SINGOLE CLASSI (sono stati premiati i primi tre classificati di ogni raggruppamento)

CLASSE ORC B

1 Prendifiato 2 – Massimo Verdi – Vivere la Vela – 10 punti

2 Raya – Gianluca Pirola – C.N. Andora – 14 punti

3 Notte di Stelle – Alberto Chiappino – LNI Torino – 29 punti

Dominio netto di Prendifiato 2 di Massimo Verdi (Vivere la Vela), che chiude con un margine importante. Raya di Gianluca Pirola (C.N. Andora) conquista il secondo posto, mentre Notte di Stelle di Alberto Chiappino (LNI Torino) completa il podio con una stagione solida.

CLASSE ORC C

1 Gambalunga – Andrea Latella – Andora Match Race – 19 punti

2 Corto Maltese – Michele Colasante – C.N. Ilva – 19 punti

3 J Blu – Luca Dotto – Il Pontile – 22 punti

Arrivo in perfetta parità tra Gambalunga di Andrea Latella (Andora Match Race) e Corto Maltese di Michele Colasante (C.N. Ilva), entrambi a 19 punti: il titolo va a Gambalunga per migliori piazzamenti. Terzo J Blu di Luca Dotto (Il Pontile), in una delle flotte più combattute del campionato.

CLASSE LIBERA SPI 1

1 Kai Zen – Giorgio Possio – CN Loano – 13 punti

2 Itaca – Edoardo Boido – — – 16 punti

3 Il Posto delle Fragole – Serena Amato – ASD Andora Match Race – 28 punti

Titolo meritato per Kai Zen di Giorgio Possio (CN Loano), che chiude con 13 punti grazie a una grande continuità. Itaca di Edoardo Boido resta in scia fino alle ultime prove, mentre Il Posto delle Fragole di Serena Amato (ASD Andora Match Race) completa il podio con una progressione costante nella seconda metà del campionato.

CLASSE LIBERA SPI 2

1 Grazia Tofinou 12 – Promafin SRL 14 punti

2 Peggy – Christian Nadile 15 punti

3 Defender – Alessandro Savasta Fiore – CN del Finale – 21 punti

Finale deciso sul filo dei punti: Grazia Tofinou 12 (Promafin SRL) si impone con un solo punto su Peggy di Christian Nadile. Defender di Alessandro Savasta Fiore (CN del Finale) chiude terzo, premiando la regolarità lungo tutto il campionato.

CLASSE VELE BIANCHE 1

1 Meltemi – Lorenzo Pamparino – CN del Finale – 8 punti

2 Malu – Marco Ungari – — – 17 punti

3 Hermissanda II – Fabrizio Chiarlone – — – 26 punti

Vittoria senza discussioni per Meltemi di Lorenzo Pamparino (CN del Finale), autore di una stagione quasi perfetta. Malu di Marco Ungari e Hermissanda II di Fabrizio Chiarlone completano il podio al termine di un campionato regolare e combattuto.

CLASSE VELE BIANCHE 2

1 Tuara – Alberto Schivo – CNAM Alassio – 9 punti

2 Bric Paluc – Giovanni Saccomani – CNAM Alassio – 14 punti

3 Mami – Mario Bocchiardo – CN del Finale – 26 punti

Successo finale per Tuara di Alberto Schivo (CNAM Alassio), protagonista di un campionato molto regolare. Bric Paluc di Giovanni Saccomani (CNAM Alassio) chiude secondo, mentre Mami di Mario Bocchiardo (CN del Finale) completa il podio.

Le classifiche complete sono disponibili a questo link.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Circolo Nautico Loano, Gianluigi Soro: “Questa ottava edizione ha registrato 44 imbarcazioni iscritte, confermandosi il Campionato Invernale più partecipato della I Zona FIV. Un dato ancora più significativo se si considera che ben 40 imbarcazioni hanno preso parte all’ultima giornata di regate. È un risultato che premia il lavoro del Circolo e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti. Il calendario velico a Loano proseguirà con altri importanti appuntamenti già programmati nei prossimi mesi”.

Sul valore dell’evento e sulla visione futura è intervenuto Gianluca Mazza, Amministratore Delegato di Marina di Loano: “Il Campionato Invernale rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione e la sinergia con il Circolo Nautico Loano siano centrali nel sistema di accoglienza e nella valorizzazione di Marina di Loano. Eventi di questo livello rafforzano l’identità del porto come punto di riferimento del territorio per un’accoglienza turistica a 360° nel corso di tutto l’anno. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere in termini di qualità e di presenze di alto profilo”.

Alla cerimonia di premiazione, ospitata presso il centro polivalente in Marina di Loano insieme agli equipaggi protagonisti del Campionato, erano presenti Alessandro Pezzoli, Presidente della I Zona FIV, Gianluigi Soro, Presidente del Circolo Nautico Loano, e Giulio Guidi, responsabile Commerciale di Marina di Loano.

Il campionato è stato ricco di contenuti e di eventi collaterali tra i quali gli incontri didattici di Andrea Boscolo, meteorologo della Federazione Italiana Vela, che ha tenuto lezioni di tattica di regata correlate alle condizioni meteo locali per gli equipaggi.

Il Comitato di Regata era presieduto da Franco Noceti, con Marco Cimarosti nel ruolo di Presidente del Comitato delle Proteste, affiancato da Stefano Carattino, Danilo Fiore, Ernesto Bernardotti e Flavio Pogliano.

Il title sponsor Marina di Loano ha messo a disposizione gratuitamente gli ormeggi a partire dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, alle prime 30 imbarcazioni iscritte provenienti da altri porti, in base al rigoroso ordine cronologico di ricevimento dell’iscrizione compresa la tassa d’iscrizione.

Veleria Banks Sails, Tappezzeria nautica RC Marine Loano di Laura Ferrari, Giulio Cocchi Srl e Ship Chandler Dottor Yacht sono gli sponsor tecnici dell’ottava edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano.

Per maggiori informazioni: Circolo Velico Loano: tel. +39 019 668836 mail: cnloano@gmail.com. Il Bando di Regata è disponibile sul sito: www.circolonauticoloano.it.