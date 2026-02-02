Campionato Invernale del Ponente: Velasquez, Manicchia e Whiz prenotano il successo

Celle Ligure. Due belle giornate di sole per il penultimo fine settimana del 35° Campionato Invernale del Ponente Ligure, organizzato da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona. Le regate si sono svolte sabato 31 gennaio, sotto tramontana tosta a 18 nodi, con raffiche di 23 nodi, in rinforzo a 25 – 30, e randisti super impegnati nelle barche di alta classifica partite senza terzaroli, e domenica 1 febbraio, con vento leggero a 10 nodi e instabile, per l’ottima regia del Comitato di Regata composto da Stefano Carattino, Fabio Casula, Salvatore De Caro, Roberto Goinavi, Andrea Olivi, Daniela Pilla e Francesco Talassano.

In divisione ORC, nel vento forte del sabato Rachistar (X-41) ha coperto in un ora le 6 miglia del percorso tagliando per prima la linea di arrivo con un distacco di mezzo minuto su Velasquez (Ridas 37) e di oltre 2 minuti su Vitamina (Dehler 39). Una performance però non sufficiente ad aggiudicarsi la 5^ prova in tempo corretto, la cui classifica ha registrato la vittoria di Velasquez, seguita da Vitamina e Rachistar.

Per l’esattezza, al primo posto in tempo corretto risulta (risulterebbe) Birba, piccola J24 di 7 metri, che era arrivata con 13 minuti di distacco dalla prima partecipando però alla prova fuori campionato.

Rachistar ha fatto da lepre anche la domenica, impiegando un’ora a percorrere le 5 miglia del bastone, ma anche in questo caso a conti fatti hanno prevalso Velasquez e Vitamina, con terzo posto per Bellastoria.

Dopo 6 prove, nella classifica ORC con scarto del risultato peggiore sembra ormai imprendibile Velasquez, Ridas 37 di Luigi Buzzi del CV Celle, a 5 punti (1-5-1 -1-1-1), seguita da Vitamina , Dehler 39 SQ di Angelo Zelano della LNI Savona, a quota 15 punti (7-6-3-2-2-2), e da Bellastoria, J-24 di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario a 16 punti (3-1-6-3-6-3).

Nella divisione Gran Crociera, la tramontana dura del sabato ha messo le ali alla campionessa in carica Mediterranea (X-362) che si è aggiudicata la prova sia in tempo reale che in corretto. La seconda arrivata sul traguardo è stata Ondalunga (First 40.7), staccata di un minuto e mezzo, che nel calcolo della classifica con gli abbuoni è stata superata da Manicchia (Dufour 34) e Soffio (Dufour 405 GL).

Mediterranea si è presentata di nuovo prima sul traguardo della domenica, distanziando di quasi 4 minuti Parthenope (Dufour 350 GL) e 7 minuti davanti a Manicchia, ma in tempo corretto ha vinto la prova Parthenope, seguita da Mediterranea e Manicchia.

Dopo 6 prove, nella divisione Gran Crociera si preannuncia una volata finale testa a testa fra Manicchia, Dufour 34 di Oscar Bonetti della LNI Arona, a 8 punti (1-1-3-1-2-3), e Mediterranea, X-362 di Marco Pierucci del CV Domaso, a 10 punti (3-3-2-2-1-2). Attenzione alla terza posizione di Soffio, Dufour 405 GL di Massimiliano Casiroli del Savona YC, a 16 punti (4-2-6-3-3-4), insidiata da Parthenope, Dufour 350 GL di Vincenzo Pallonetto della LNI Varazze a 18,5 punti (2-7-7-4-4,5-1).

Nella Classe Libera, dopo 6 prove il titolo è matematicamente di Whiz, Genesi 43 di Andrea Bartolotti della LNI Savona a 5 punti (1-1-1-1-4-1), seguita da Solamente, Dufour 36 Classic di Giancarlo Cominoli del Savona YC, a 11 punti (3-3-2-4-1-2), e da Delphia, Delphia 24 di Diego Finotello del CV Wind, a 18 punti (2-4-4-4-4-4).

Nella Classe monotipo J24, dopo 3 prove è in testa Be Beef, di Francesco Nucara del CVM Viareggio a 6 punti (1-1-4), che precede Bellastoria, di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario, a 8 punti (2-5-1) a pari merito con Birba, di Enrico Fusi del Varazze CN, (3-2-3).

Appuntamento alla giornata conclusiva del 14 febbraio.