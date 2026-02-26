Camion perde il carico alla rotonda di San Giuseppe di Cairo, disagi al traffico verso Altare e Carcare

Cairo Montenotte. Disagi al traffico nella zona di San Giuseppe di Cairo, dove questa sera un camion ha perso il proprio carico.
Secondo quanto riferito, intorno alle 21 diverse casse di freni e dischi dei freni sarebbero cadute dal tir sulle quali stavano viaggiando.
L’incidente si è verificato all’altezza della rotatoria di corso Marconi, un punto piuttosto trafficato in quanto punto di intersezione delle strade che conducono ad Altare e Carcare.
Sul posto sono subito giunte due pattuglie dei carabinieri, che si sono occupati di far defluire il traffico in attesa che la carreggiata venga sgomberata.
