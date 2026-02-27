“Cambiare energia per cambiare il mondo”, incontro a Varazze

Varazze. Domenica 1° marzo alle ore 16 nel Convento San Giacomo in Latronorio dei Frati Minori, in via san Giovanni 16, in località San Giacomo, si terrà l’incontro “Cambiare energia per cambiare il mondo” con Gianluca Ruggeri, presidente della cooperativa È Nostra e autore del libro “Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: quello che dobbiamo sapere”, edito da Laterza.

L’iniziativa fa parte del ciclo “Attraversa-menti” ed è promossa dalla Comunità Laudato sì, dalla Rete Radiè Resh e dai gruppi di acquisto solidale Gasper di Varazze e GASSA di Savona e con il patrocinio della Città di Varazze. “Sarà un’occasione preziosa per approfondire domande e questioni su un aspetto fondamentale della transizione ecologica”, dicono gli organizzatori. Per ulteriori informazioni si può scrivere un-email all’indirizzo varazze@fratiminori.it.

Gianluca Ruggieri è ricercatore di fisica tecnica ambientale all’Università dell’Insubria, dove si occupa di sostenibilità energetica, democrazia energetica e transizione ecologica. È divulgatore scientifico e cura la trasmissione “Il giusto clima” su Radio Popolare, trattando temi legati all’energia, ai cambiamenti climatici e alla giustizia ambientale. Collabora anche con testate come Altreconomia, approfondendo questioni di economia circolare o consumo responsabile e il ruolo delle comunità energetiche nella transizione ecologica.