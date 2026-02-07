  • News24
Senza via di scampo

Calizzano, anziana avvolta dalle fiamme nella sua abitazione muore carbonizzata

La causa del rogo un probabile malfunzionamento della coperta elettrica

Calizzano. Tragedia in un’abitazione del centro storico di Calizzano, dove ieri sera, poco dopo le ore 20, una donna è rimasta coinvolta in un rogo che non le ha lasciato via di scampo.

A dare l’allarme sono stati probabilmente i vicini di casa che hanno notato del fumo fuoriuscire dalle finestre e, dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, i militi della croce verde di Murialdo hanno soccorso l‘anziana, classe 1942, in fin di vita.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio, forse a innescare le fiamme potrebbe essere stato il malfunzionamento di una coperta elettrica.

Viste le condizioni meteo (in alta Valbormida c’era la nebbia, n.d.R.) l’elisoccorso è dovuto atterrare a Millesimo e la donna è stata così trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, ma le sue condizioni erano talmente gravi che non ce l’ha fatta ed è morta poche ore dopo.

