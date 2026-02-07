Calizzano, anziana avvolta dalle fiamme nella sua abitazione muore carbonizzata

Calizzano. Tragedia in un’abitazione del centro storico di Calizzano, dove ieri sera, poco dopo le ore 20, una donna è rimasta coinvolta in un rogo che non le ha lasciato via di scampo.

A dare l’allarme sono stati probabilmente i vicini di casa che hanno notato del fumo fuoriuscire dalle finestre e, dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, i militi della croce verde di Murialdo hanno soccorso l‘anziana, classe 1942, in fin di vita.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio, forse a innescare le fiamme potrebbe essere stato il malfunzionamento di una coperta elettrica.

Viste le condizioni meteo (in alta Valbormida c’era la nebbia, n.d.R.) l’elisoccorso è dovuto atterrare a Millesimo e la donna è stata così trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, ma le sue condizioni erano talmente gravi che non ce l’ha fatta ed è morta poche ore dopo.