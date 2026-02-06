Calcio dilettanti: weekend spartiacque in Serie D ed Eccellenza

Serie D (23^ giornata)

Vado – Saluzzo (domenica ore 14,30 al Chittolina)

Prima settimana non da primo in classifica per il Vado. La partita contro il Saluzzo evidenzierà se questo fatto ha determinato contraccolpi sulla squadra di mister Sesia. Occhio ai piemontesi, che giocheranno senza particolari urgenze di classifica.

Cairese – NovaRomentin (domenica ore 14,30 al Brin)

Nove risultati utili consecutivi non sono bastati alla Cairese per levarsi dalla zona pericolosa. Oltre ai pareggi, serve qualche vittoria in più. E la partita tra le mura amiche contro il fanalino di coda è di quelle da non sbagliare. Domenica prossima la trasferta in casa del Celle Varazze. Due settimane cruciali per i gialloblù, con Floris che non firmerebbe per quattro punti in due gare visto il buon momento.

Eccellenza (20^ giornata)

Carcarese – Millesimo (sabato ore 15,30 al Corrent)

Anticipo di fuoco in Val Bormida. La Carcarese ha in settimana cambiato allenatore. Accettate le dimissioni di Battistel, il club biancorosso ha puntato su Davide Girgenti. Dopo le esperienze con Legino (Promozione) e Speranza (Prima Categoria), per l’ex attaccante si tratta del debutto in categoria. E che “prima”, visto che sarà battesimo bollente contro il Millesimo primo in classifica. In caso di vittoria gli uomini di Macchia trascorrerebbero il sabato sera a +7 sul Pietra Ligure. I biancocelesti giocherebbero con un bel po’ di pressione in più la gara difficilissima contro la Genova Calcio.

Pietra Ligure – Genova Calcio (domenica ore 15 al De Vincenzi)

Il Pietra Ligure deve rialzarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Campomorone. I biancocelesti giocheranno sapendo il risultato del Millesimo. La Genova Calcio è stata la grande delusione della prima parte di stagione, ma ora ha iniziato a correre ed è determinata a entrare in zona playoff. Dopo la sconfitta all’esordio contro la S.F. Loano, la squadra di Monteforte ha vinto tre partite segnando sempre quattro goal.

Promozione (20^ giornata)

Sestrese – Savona (domenica ore 15 al Piccardo)

A inizio anno, doveva essere la sfida per la vittoria del campionato. Si è tramutata in un match fondamentale in chiave playoff per via della discontinuità delle due squadre e per l’andamento a razzo dell’Albissole. Si prospetta comunque un sfida di altissimo livello visti gli organici di cui dispongono i mister Sarpero e Valmati. Qui l’anteprima completa.