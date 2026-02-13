Calcio dilettanti: si gioca (quasi) ovunque per un solo risultato

Serie D Girone A (24^ giornata)

Celle Varazze – Cairese (domenica ore 14,30 all’Olmo-Ferro)

Chi perde scivola in zona playout. Massima tensione per il derby savonese dell’Olmo-Ferro. Le due squadre sono appaiate a quota 25 punti (anche se sul campo il Celle ne ha fatti 28). Al momento i gialloblù sono indietro per la sconfitta nello scontro diretto all’andata. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi tra due squadre che, anche se la classifica è precaria, sono in un buon momento di forma. Nelle ultime quattro gare, le civette di Pisano hanno vinto due scontri diretti (Gozzano e Lavagnese), perso di misura col Vado e pareggiato contro la Valenzana. La Cairese viene da dieci risultati utili consecutivi. Ma non sono solo luci: solo tre di questi sono stati vittoria e lo 0 a 0 contro la NovaRomentin della scorsa settimana ha il sapore di due punti persi. La squadra di Floris incassa pochissimi goal, ma fatica terribilmente a segnare. A livello realizzativo è il secondo peggior attacco.

Eccellenza (21^ giornata)

Millesimo – Voltrese (domenica ore 15 al Viglino)

Domenica sulla carta favorevole al Millesimo. Questo perché il Pietra Ligure, dopo il turno di coppa, è impegnato nella lunga trasferta per sfidare la Fezzanese. I verdi vorranno vendicare la sconfitta della finale di Coppa Italia ma, soprattutto, rientrare nella zona playoff dopo essere scivolati al sesto posto. I giallorossi devono però prendere con le pinze la Voltrese: i genovesi avevano perso le prime cinque di campionato ma dopo il terribile avvio il loro score recita 5 vittorie, 8 pareggi e appena 2 sconfitte. Proprio con una rimonta negli ultimi minuti (2 a 2) contro il Millesimo era partita la corsa della Voltrese.

Prima Categoria “A” (19^ giornata)

Albingaunia – Ospedaletti (domenica ore 15 al Riva)

Il ritmo del Ventimiglia fa sì che per disputare i playoff sia necessario tenere un ritmo altissimo. Al momento, i nove punti che separano ingauni e frontalieri non farebbero disputare gli spareggi promozione del Girone A. La squadra di Poggi deve rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte consecutive.

Dego – Altarese (domenica ore 15 al Rizzo)

Derby valbormidese tra squadre in piena lotta per i propri obiettivi. Seppur diversi. I padroni di casa di mister Frumento non possono rallentare se vogliono sperare nei playoff. Si veda il discorso fatto per l’Albingaunia. L’Altarese rischia a sorpresa di scivolare in zona playout. In casa giallorossa è stata una settimana particolare visto che il club ha deciso di mandare via il direttore sportivo Fabio Abate.

Seconda Categoria “B” (13^ giornata)

Nolese – Sassello (domenica ore 15 al Mazzucco)

Il big match in numeri. Nolese prima in classifica con 28 punti. Sassello al secondo posto con 27. Spicca la differenza tra i due attacchi: 36 goal la Nolese, 24 il Sassello in 12 gare. Stessi goal subiti, uno a partita. Aumenta l’incertezza il pesante tonfo della capolista, K.O. per 5 a 1 contro il Pallare della scorsa settimane. Un match quindi da non perdere quello tra le squadre dei due amici Saccone e Musso.