Calcio dilettanti: si chiude la Promozione? In Prima tutti tifano Cengio

Serie D Girone A

Varese – Vado (domenica ore 14,30 all’Ossola)

Il Vado affronta il secondo match etichettabile come “difficile” dopo quello pareggiato contro il Sestri Levante. Il Varese non ha più nulla da chiedere al campionato ma deve evitare brutte figure per via del grande seguito che ha proprio come il Sestri Levante. La scorsa settimana i lombardi hanno perso contro il fanalino di coda NovaRomentin. Sesia ha detto chiaramente che “bisogna vincerle tutte”. Tre punti domani consentirebbero di presentarsi allo scontro diretto col Ligorna del 15 marzo a -1 nel peggiore dei casi. La prossima settimana ci sarà il turno di riposo.

Celle Varazze – NovaRomentin (domenica ore 14,30 all’Olmo-Ferro)

Il momento del Celle Varazze è di quelli delicati. La notizia dei due anni di inibizione al direttore sportivo Umberto Barletta è arrivata nella settimana più delicata a livello sportivo. La squadra ospita la formazione ultima in classifica. Solo la vittoria può consentire alla squadra di Mario Pisano di allontanarsi dalla zona retrocessione diretta. Il pareggio servirebbe per tenere distanti gli avversari ma potrebbe non migliorare la situazione delle civette. I piemontesi arrivano galvanizzati dal 3 a 1 ai danni del Varese.

Promozione

Sestrese – Albissole (domenica ore 15 al Piccardo)

Potrebbe riaprirsi il campionato. L’Albissole ha di fronte molteplici scenari. Vediamo il migliore e il peggiore. La vittoria al Piccardo e la sconfitta della Praese contro il lanciatissimo Finale porterebbero i ceramisti a +7 rispetto alla Praese con una partita in meno giocata (+10 potenziale). Lo scenario più negativo sarebbe con i risultati opposti che consentirebbero alla Praese di salire a -1 (possibile -4).

Savona – Legino (domenica ore 15 al Chittolina)

Le due società si sono “lanciate occhiate” per una possibile collaborazione futura (qui la news). Ma in campo si prospetta un derby intenso. Il Legino ha deboli speranze playoff ma anche l’opportunità di regalarsi una vittoria storica. Il Savona ha giocato belle partite contro Sestrese e Savona ma le ha pareggiate. Il Vecchio Delfino deve iniziare un filotto di vittorie che sembra diventato come l’attesa di Godot. I biancoblù sono afflitti dalla piaga del pareggio: hanno vinto infatti solo una gara contro le squadre dal 1^ al 7^ posto, proprio contro il Legino all’andata. Le possibilità di vincere i playoff ci sono tutte ma prima o poi serve accelerare a livello di risultati.

Prima Categoria “A”

Ventimiglia – Cengio (domenica ore 15 al Morel)

“Tutta l’Italia” era il jingle del Sanremo dello scorso anno. “Tutta la Prima Categoria” tifa per il Cengio. La squadra di mister Chiarlone ha sulle spalle il peso di dover tenere viva la possibilità che si giochino i playoff del girone. La vittoria del Ventimiglia secondo della classe farebbe calare il sipario quasi definitivamente sulle speranze spareggi promozione delle altre squadre. I playoff non si disputano se ci sono 7 punti tra la seconda e la terza. Al momento ce ne sono ben 12 tra Ventimiglia e Cengio.