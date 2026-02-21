Calcio dilettanti: incroci pericolosi per Vado e Millesimo

Una domenica importante per i “temi caldi” dei campionati che coinvolgono le formazioni della nostra provincia.

Serie D

Vado – Sestri Levante (domenica ore 14,30 al Chittolina)

Prosegue l’avvincente testa a testa tra Vado e Ligorna. Questo weekend la curva più difficile ce l’hanno i rossoblù. I corsari sono la terza forza del campionato, sono estromessi dalla lotta per il primato ma con un pubblico caldo come il loro è difficile abbassare la guardia. Il Ligorna sarà impegnato in casa contro il Club Milano, squadra impelagata nella lotta per non retrocedere.

Cairese – Sanremese (domenica ore 14,30 al Brin)

Un girone dopo le cose sono cambiate parecchio. All’andata le squadre erano allenate da Fossati e da Solari. Sono poi arrivati gli esoneri e le nomine di Banchini e Floris. Le due squadre ora sarebbero salve. La Cairese cerca il 12^ risultato utile consecutivo. Dal quartier generale gialloblù, non filtra preoccupazione per il ricorso del Celle Varazze.

Eccellenza

Genova Calcio – Millesimo (domenica ore 15 al Ferrando)

Le vittorie all’ultimo minuto del Millesimo hanno comunque evidenziato qualche difficoltà nelle ultime settimane della capolista a imporsi contro squadre meno quotate come Arenzano e Voltrese. I genovesi vantano un organico che avrebbe potuto ambire ai primi posti. Una sfida che potrebbe rappresentare, in caso di vittoria, uno snodo cruciale per la corsa alla vittoria finale. Il Pietra Ligure ospiterà al De Vincenzi il Molassana.

Carcarese – Campomorone Sant’Olcese (domenica ore 15 al Corrent)

Quattro punti in due partite. Buon avvio per mister Davide Girgenti. Al momento la Carcarese si trova fuori dalla zona playout. Inizia però una fase molto complicata del calendario: dopo la sfida alla squadra di Corradi, arriveranno i match contro Rivasamba, Fezzanese e Busalla.

Promozione

Albissole – Savona (domenica ore 15 al Faraggiana)

Prima in classifica contro la favorita alla vigilia del torneo. I padroni di casa giocano per la vittoria finale, gli Striscioni per raggiungerli in Eccellenza tramite i playoff. Salvo clamorosi ribaltoni ovviamente. Sfida dal sapore di Serie D perché la cornice di pubblico che colorerà il Faraggiana spesso non la si vede nemmeno in quarta serie. Qui l’anteprima completa.