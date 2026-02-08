Cairese, pareggite e mal di goal. Floris: “Prestazione quasi perfetta, ma senza cattiveria è un peccato”

Cairo Montenotte. La Cairese non va oltre lo 0-0 contro la NovaRomentin, decimo risultato utile consecutivo che però lascia la squadra di Floris in zone basse di classifica.

L’analisi di mister Floris parte dalla prestazione. Il rammarico è evidente: “Se devo analizzare la partita, la prestazione è stata quasi perfetta. Abbiamo dominato su tutti i fronti, ma abbiamo sbagliato troppi gol”.

Le occasioni create sono state molte, anche clamorose.

Floris aggiunge: “Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato. Sono state tante occasioni importanti. È un peccato non portare a casa tre punti in una partita del genere”.

Il tecnico sottolinea anche il momento particolare della squadra: “Ho sei giocatori fuori importanti, come Gulli, Jebbar e Zanon che ha subito un’operazione. Siamo comunque contenti della reazione e del contesto”.

Il problema resta sotto porta.

Floris insiste: “Serve più cattiveria. È un peccato non vincere una gara così, soprattutto in questo momento”.

La striscia positiva prosegue, ma resta l’amarezza e il mister conclude: “Non perdiamo da dieci partite, ma oggi abbiamo sbagliato davvero troppo. Non ricordo una partita con così tante occasioni senza segnare. I tre punti erano meritati”.

Ora all’orizzonte c’è il derby. Floris guarda avanti: “Contro il Celle Varazze sarà una partita sentita. Arriviamo da un lungo periodo di risultati utili, ma affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato, con giocatori forti”.

Per la Cairese il pareggio pesa. La classifica resta invariata e lo scontro diretto dirà molto sulla zona playout.