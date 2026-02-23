Cairese, Floris: “Eravamo corti, partita decisa dagli episodi. Ora serenità e testa al Saluzzo”

Al termine di Cairese–Sanremese, mister Roberto Floris analizza la sconfitta per 2-0, mantenendo lucidità e partendo dalle difficoltà di formazione.

“Partiamo da un presupposto: eravamo corti come rosa. Avevamo Graziani squalificato oltre agli infortunati e abbiamo perso Castiglia, che per noi è un giocatore importantissimo, perciò avevamo un centrocampo sicuramente rimaneggiato. Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo lottato e fatto la nostra partita”.

Il tecnico gialloblù individua negli episodi la chiave della gara: “Credo che la partita sia stata decisa dagli episodi perché abbiamo concesso un gol su rimessa laterale. Loro sono stati bravi e scaltri a sfruttare la nostra disattenzione. Il rigore al 45’, andare nello spogliatoio sull’1-1, avrebbe incanalato la partita in maniera diversa. Nonostante ciò abbiamo tenuto bene il campo, poi abbiamo regalato un calcio di rigore evitabilissimo e sul 2-0 c’è stata un po’ di confusione. Bravi loro a sfruttare le occasioni e ad avere più fame nei momenti decisivi, anche se abbiamo preso due gol su palle inattive”.

Floris invita però a non perdere di vista il percorso: “Non ci dimentichiamo che arriviamo da undici risultati utili consecutivi. Nel calcio si perde e bisogna accettarlo, facendo i complimenti agli avversari che hanno avuto più fame. Abbiamo fatto una buona prestazione ma non abbiamo avuto quella voglia in più di andarcelo a prendere il risultato. Ci sta, è un passo falso: l’ho detto ai ragazzi, ci rimbocchiamo le maniche e in settimana lavoreremo per la prossima partita”.

Sulle possibili alternative e su cosa sarebbe servito in più, l’allenatore ribadisce: “Potevamo avere un po’ più di fame, ma avevamo fuori giocatori importanti come Graziani, Castiglia, Zanon e Jebbar, che ti danno soluzioni e alternative. Abbiamo perso Castiglia intorno al 20’ e in mezzo ha giocato Gulli, rientrante da infortunio e al 50%: doveva fare un tempo, invece ha stretto i denti e ha giocato 90 minuti non in condizioni ottimali, e lo ringrazio. Anche questo ha inciso. I gol presi nascono da un rigore che potevamo evitare e da una disattenzione su rimessa laterale”.

Nonostante la sconfitta, la classifica resta sotto controllo: “Sono contento perché i risultati degli altri ci vanno a favore e rimaniamo fuori dalla zona playout. È un peccato perché anche solo un punto ci avrebbe allontanato ulteriormente, ma va bene e ripartiamo da domenica”.

Infine lo sguardo si sposta alla trasferta contro il Saluzzo: “Saremmo stati stupidi a pensare di non perdere mai. Abbiamo perso dopo undici partite, i ragazzi devono stare serenissimi e continuare a fare quello che stanno facendo, che è tanto. Ci giochiamo una partita importantissima in cui dovremo ritrovare i punti per continuare il nostro percorso, che resta super positivo”.