Cade a terra in casa senza riuscire a rialzarsi: i vigili del fuoco entrano da una finestra al settimo piano per prestare soccorso

La persona ferita è stata poi affidata all’ambulanza e trasportata in ospedale in codice giallo

Savona. Nel corso della giornata odierna (8 febbraio), i vigili del fuoco della centrale di Savona sono intervenuti in via Trilussa per prestare soccorso a una persona caduta all’interno della propria abitazione.

Sul posto è giunta la squadra della centrale savonese, con il supporto dell’autoscala. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, situato al settimo piano dello stabile, accedendo da una finestra.

In collaborazione con il personale sanitario della Croce Oro di Albissola Marina, il paziente è stato immobilizzato su tavola spinale.

Considerate le condizioni e la posizione dell’infortunato, si è reso necessario il trasporto dall’alto mediante autoscala. La persona soccorsa è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo dal personale della pubblica assistenza.

