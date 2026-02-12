Ca de Rissi-Finale, mano pesante del giudice sportivo: dieci giornate a Puddu

Mano pesante del Giudice Sportivo dopo il pareggio 3 a 3 tra Ca De Rissi e Finale. Dopo la partita, il club genovese aveva pubblicato un duro comunicato per denunciare insulti razzisti nei confronti dei propri tesserati. J’accuse a cui il club finalese non ha replicato, almeno pubblicamente.

Si parte dai 150 euro di ammenda al Ca De Rissi: “Per non aver vigilato sul cancello di accesso alla zona spogliatoi e aver permesso ad una persona non in distinta di dirigersi verso alcuni componenti della società ospitante facendo scaturire una rissa”.

Inibizione a tempo oppure squalifica fino al 19 marzo per il dirigente finalese Antonio Donofrio: “A fine gara protestava contro la terna arbitrale, rivolgendo al DDG una frase gravemente ingiuriosa”.

Tre gare di squalifica per due giocatori espulsi dal campo. Andrea Mastrogiovanni del Ca de Rissi perché “al 45 st, colpisce con una testata il volto di un avversario senza provocare conseguenze lesive” e a Ivan Bogarin del Finale perché “al 45 st, colpisce con una gomitata il collo di un avversario senza provocare conseguenze lesive”.

La squalifica più pesante per il Finale è indirizzata a Daniele Puddu a cui sono state comminate 10 giornate: “Al termine della gara rivolge ad un giocatore avversario espressioni gravemente discriminatorie mettendogli le mani al collo”.

Tre giornate a Sarr Malick del Ca de Rissi per aver sputato a un avversario, a Emanuele Valcavi del Ca de Rissi (“Al termine della gara, minaccia un avversario mettendogli le mani intorno al collo senza provocare conseguenze lesive”). Out tre turni a Massimiliano Illiante del Finale: “Al termine della gara, pur non essendo presente in distinta, accedeva al tunnel degli spogliatoi e ivi provocava gli avversari rivolgendo espressioni minacciose e così provocando una rissa fra le squadre”.

Ciò che spicca allargando il focus a tutte le categorie è che sono state sanzionate quasi tutte le tifoserie più nutrite: la S.F. Loano, il Dego, l’Albingaunia e il Savona. Qui il comunicato completo.