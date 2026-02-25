Bullismo e cyberbullismo: l’Istituto Falcone promuove una strategia di prevenzione strutturale e innovativa

Loano. In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, celebrata lo scorso 6 febbraio, l’Istituto Falcone di Loano ha rinnovato il proprio impegno sul tema, proponendo una serie di attività e iniziative che riflettono una strategia di prevenzione ormai stabile e integrata nella vita scolastica.

Non solo emergenza, ma proattività

L’obiettivo della scuola non è intervenire solo nei casi di urgenza, ma promuovere una cultura della prevenzione. Il messaggio trasmesso agli studenti è quello della proattività: saper reagire, non restare indifferenti e offrire supporto ai compagni in difficoltà. In questa direzione si inserisce anche l’aggiornamento del Regolamento di Istituto, che prevede specifiche procedure per la gestione e la segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Segnalazioni digitali con QR Code

Per facilitare la comunicazione e intercettare anche le situazioni più nascoste, l’Istituto ha introdotto un innovativo sistema di segnalazione tramite QR Code. Questa modalità, vicina al linguaggio digitale dei ragazzi, consente un accesso immediato e riservato ai canali di supporto, riducendo le barriere emotive e favorendo la tempestività degli interventi.

Il linguaggio degli anime per promuovere empatia

Tra le attività di sensibilizzazione, ha riscosso grande partecipazione il cineforum dedicato al film d’animazione giapponese “La forma della voce”. Una scelta mirata a utilizzare un linguaggio vicino agli interessi dei giovani e capace di toccare corde emotive profonde, stimolando riflessioni sul valore della diversità e del rispetto reciproco.

Una campagna visiva e familiare

La giornata è stata accompagnata da una campagna di comunicazione visiva diffusa nei corridoi e negli spazi comuni: poster informativi e un “Vademecum essenziale per studenti”, affissi in ogni plesso, hanno ricordato in modo chiaro e diretto i comportamenti corretti da adottare. Inoltre, grazie alla distribuzione di un vademecum cartaceo dedicato alle famiglie, il messaggio è uscito dalle mura scolastiche per entrare anche nelle case degli studenti.

Attraverso queste azioni, l’Istituto Falcone conferma la propria visione educativa: contrastare il bullismo significa costruire comunità solidali, consapevoli e responsabili, capaci di mettere al centro empatia, ascolto e rispetto.